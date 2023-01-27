ТОП-10 самых экономичных новых авто с бензиновыми двигателями

В Канаде назвали наиболее экономичные негибридные авто. В рейтинг в основном попали модели с не самыми мощными двигателями.

Related video

Эксперты определили самые экономичные новые автомобили с бензиновыми двигателями. Они расходуют менее 7 литров топлива на 100 км пути. Об этом сообщили на сайте wheels.ca.

Чтобы получить автомобиль с небольшим расходом топлива автолюбители часто выбирают гибридные модели. Тем не менее они стоят дороже своих бензиновых аналогов.

Эксперты использовали инструмент поиска рейтинга потребления топлива от Natural Resources Canada. Результаты отсортировали в соответствии с комбинированным, городским и шоссейным циклом.

Важно

Определены лучшие новые автомобили 2023 года за свои деньги

ТОП-10 новых бензиновых автомобилей с самым низким расходом топлива:

10. Nissan Kicks

[ + – ] Nissan Kicks расходует 6,6 литра топлива на 100 км на шоссе Фото: Nissan

Расход топлива:

по шоссе — 6,6 л на 100 км

в городе — 7,7 л на 100 км

в смешанном цикле — 7,2 л на 100 км

Кроссовер Nissan Kicks оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Версия с полным приводом обладает большим сцеплением с дорогой, но переднеприводная модификация — экономичнее.

9. Kia Rio

[ + – ] Kia Rio расходует 6,1 литра топлива на 100 км на шоссе Фото: Kia

Расход топлива:

по шоссе — 6,1 л на 100 км

в городе — 7,2 л на 100 км

в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км

Одна из самых маленьких моделей Kia оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 120 л.с. С механической коробкой передач хэтчбек расходует всего 6,1 литра бензина на шоссе.

8. Kia Forte

[ + – ] Kia Forte расходует 6 литров топлива на 100 км на шоссе Фото: Kia

Расход топлива:

по шоссе — 6,0 л на 100 км

в городе — 8,2 л на 100 км

в смешанном цикле — 7,2 л на 100 км

Под капотом седана Kia Forte установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 147 л.с. Он работает в паре с эффективным вариатором.

7. Nissan Sentra

[ + – ] Nissan Sentra расходует 6 литров топлива на 100 км на шоссе Фото: Nissan

Расход топлива:

по шоссе — 6,0 л на 100 км

в городе — 8,0 л на 100 км

в смешанном цикле — 7,1 л на 100 км

Седан Nissan Sentra оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 149 л.с. Силовой агрегат работает в паре с вариатором.

6. Honda Civic

[ + – ] Honda Civic расходует 6 литров топлива на 100 км на шоссе Фото: Honda

Расход топлива:

по шоссе — 6,0 л на 100 км

в городе — 7,7 л на 100 км

в смешанном цикле — 6,9 л на 100 км

Honda предлагает два разных мотора для Civic. Они отличаются по мощности, но расход топлива почти одинаковый. Тем не менее более экономичным является 2,0-литровый двигатель мощностью 158 л.с., установленный в комплектациях LX и Sport.

5. Nissan Versa

[ + – ] Nissan Versa расходует 5,9 литра топлива на 100 км на шоссе Фото: Nissan

Расход топлива:

по шоссе — 5,9 л на 100 км

в городе — 7,4 л на 100 км

в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км

Nissan Versa можно купить с механической коробкой передач или автоматической коробкой передач CVT. Обе трансмиссии работают в паре с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с.

4. Volkswagen Jetta

[ + – ] Volkswagen Jetta расходует 5,7 литра топлива на 100 км на шоссе Фото: Volkswagen

Расход топлива:

по шоссе — 5,7 л на 100 км

в городе — 7,7 л на 100 км

в смешанном цикле — 6,8 л на 100 км

Седан Volkswagen Jetta оснащается 1,5-литровым двигателем, который развивает мощность 158 л.с. Самой экономичной является шестиступенчатая механическая коробка передач.

3.Toyota Corolla

[ + – ] Toyota Corolla расходует 5,7 литра топлива на 100 км на шоссе Фото: Toyota

Расход топлива:

по шоссе — 5,7 л на 100 км

в городе — 7,4 л на 100 км

в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км

Популярный седан Toyota Corolla оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 169 л.с. Вариатор позволяет добиться расхода топлива 5,7 литра на 100 км пути по шоссе.

2. Mitsubishi Mirage

[ + – ] Mitsubishi Mirage расходует 5,6 литра топлива на 100 км на шоссе Фото: Mitsubishi

Расход топлива:

по шоссе — 5,6 л на 100 км

в городе — 6,6 л на 100 км

в смешанном цикле — 6,2 л на 100 км

Компактный хэтчбек Mitsubishi Mirage оснащается 1,2-литровым двигателем мощностью 78 л.с. Его маленький вес позволил добиться отличного расхода топлива.

1. Hyundai Elantra

[ + – ] Hyundai Elantra расходует 5,5 литра топлива на 100 км на шоссе Фото: Hyundai

Расход топлива:

по шоссе — 5,5 л на 100 км

в городе — 7,1 л на 100 км

в смешанном цикле — 6,4 л на 100 км

Седан Hyundai Elantra оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 147 л.с. Он работает в паре с вариатором, что позволяет добиться великолепного расхода топлива.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые популярные подержанные кроссоверы в Украине в разных возрастных сегментах.