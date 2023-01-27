ТОП-10 самых экономичных новых авто с бензиновыми двигателями
В Канаде назвали наиболее экономичные негибридные авто. В рейтинг в основном попали модели с не самыми мощными двигателями.
Эксперты определили самые экономичные новые автомобили с бензиновыми двигателями. Они расходуют менее 7 литров топлива на 100 км пути. Об этом сообщили на сайте wheels.ca.
Чтобы получить автомобиль с небольшим расходом топлива автолюбители часто выбирают гибридные модели. Тем не менее они стоят дороже своих бензиновых аналогов.
Эксперты использовали инструмент поиска рейтинга потребления топлива от Natural Resources Canada. Результаты отсортировали в соответствии с комбинированным, городским и шоссейным циклом.
ТОП-10 новых бензиновых автомобилей с самым низким расходом топлива:
10. Nissan Kicks
Расход топлива:
- по шоссе — 6,6 л на 100 км
- в городе — 7,7 л на 100 км
- в смешанном цикле — 7,2 л на 100 км
Кроссовер Nissan Kicks оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Версия с полным приводом обладает большим сцеплением с дорогой, но переднеприводная модификация — экономичнее.
9. Kia Rio
Расход топлива:
- по шоссе — 6,1 л на 100 км
- в городе — 7,2 л на 100 км
- в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км
Одна из самых маленьких моделей Kia оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 120 л.с. С механической коробкой передач хэтчбек расходует всего 6,1 литра бензина на шоссе.
8. Kia Forte
Расход топлива:
- по шоссе — 6,0 л на 100 км
- в городе — 8,2 л на 100 км
- в смешанном цикле — 7,2 л на 100 км
Под капотом седана Kia Forte установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 147 л.с. Он работает в паре с эффективным вариатором.
7. Nissan Sentra
Расход топлива:
- по шоссе — 6,0 л на 100 км
- в городе — 8,0 л на 100 км
- в смешанном цикле — 7,1 л на 100 км
Седан Nissan Sentra оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 149 л.с. Силовой агрегат работает в паре с вариатором.
6. Honda Civic
Расход топлива:
- по шоссе — 6,0 л на 100 км
- в городе — 7,7 л на 100 км
- в смешанном цикле — 6,9 л на 100 км
Honda предлагает два разных мотора для Civic. Они отличаются по мощности, но расход топлива почти одинаковый. Тем не менее более экономичным является 2,0-литровый двигатель мощностью 158 л.с., установленный в комплектациях LX и Sport.
5. Nissan Versa
Расход топлива:
- по шоссе — 5,9 л на 100 км
- в городе — 7,4 л на 100 км
- в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км
Nissan Versa можно купить с механической коробкой передач или автоматической коробкой передач CVT. Обе трансмиссии работают в паре с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с.
4. Volkswagen Jetta
Расход топлива:
- по шоссе — 5,7 л на 100 км
- в городе — 7,7 л на 100 км
- в смешанном цикле — 6,8 л на 100 км
Седан Volkswagen Jetta оснащается 1,5-литровым двигателем, который развивает мощность 158 л.с. Самой экономичной является шестиступенчатая механическая коробка передач.
3.Toyota Corolla
Расход топлива:
- по шоссе — 5,7 л на 100 км
- в городе — 7,4 л на 100 км
- в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км
Популярный седан Toyota Corolla оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 169 л.с. Вариатор позволяет добиться расхода топлива 5,7 литра на 100 км пути по шоссе.
2. Mitsubishi Mirage
Расход топлива:
- по шоссе — 5,6 л на 100 км
- в городе — 6,6 л на 100 км
- в смешанном цикле — 6,2 л на 100 км
Компактный хэтчбек Mitsubishi Mirage оснащается 1,2-литровым двигателем мощностью 78 л.с. Его маленький вес позволил добиться отличного расхода топлива.
1. Hyundai Elantra
Расход топлива:
- по шоссе — 5,5 л на 100 км
- в городе — 7,1 л на 100 км
- в смешанном цикле — 6,4 л на 100 км
Седан Hyundai Elantra оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 147 л.с. Он работает в паре с вариатором, что позволяет добиться великолепного расхода топлива.
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