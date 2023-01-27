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Авто

ТОП-10 самых экономичных новых авто с бензиновыми двигателями

Hyundai, Hyundai Elantra, Авто, Автомобили, Топливо, Расход, Бензин, Канада, Эксперты, Модели, Седан, Хэтчбек
Фото: Hyundai | Hyundai Elantra возглавил рейтинг самых экономичных автомобилей

В Канаде назвали наиболее экономичные негибридные авто. В рейтинг в основном попали модели с не самыми мощными двигателями.

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Эксперты определили самые экономичные новые автомобили с бензиновыми двигателями. Они расходуют менее 7 литров топлива на 100 км пути. Об этом сообщили на сайте wheels.ca.

Чтобы получить автомобиль с небольшим расходом топлива автолюбители часто выбирают гибридные модели. Тем не менее они стоят дороже своих бензиновых аналогов.

Эксперты использовали инструмент поиска рейтинга потребления топлива от Natural Resources Canada. Результаты отсортировали в соответствии с комбинированным, городским и шоссейным циклом.

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ТОП-10 новых бензиновых автомобилей с самым низким расходом топлива:

10. Nissan Kicks

Nissan Kicks Fullscreen
Nissan Kicks расходует 6,6 литра топлива на 100 км на шоссе
Фото: Nissan

Расход топлива:

  • по шоссе — 6,6 л на 100 км
  • в городе — 7,7 л на 100 км
  • в смешанном цикле — 7,2 л на 100 км

Кроссовер Nissan Kicks оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Версия с полным приводом обладает большим сцеплением с дорогой, но переднеприводная модификация — экономичнее.

9. Kia Rio

Kia Rio Fullscreen
Kia Rio расходует 6,1 литра топлива на 100 км на шоссе
Фото: Kia

Расход топлива:

  • по шоссе — 6,1 л на 100 км
  • в городе — 7,2 л на 100 км
  • в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км

Одна из самых маленьких моделей Kia оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 120 л.с. С механической коробкой передач хэтчбек расходует всего 6,1 литра бензина на шоссе.

8. Kia Forte

Kia Forte Fullscreen
Kia Forte расходует 6 литров топлива на 100 км на шоссе
Фото: Kia

Расход топлива:

  • по шоссе — 6,0 л на 100 км
  • в городе — 8,2 л на 100 км
  • в смешанном цикле — 7,2 л на 100 км

Под капотом седана Kia Forte установлен 2,0-литровый двигатель мощностью 147 л.с. Он работает в паре с эффективным вариатором.

7. Nissan Sentra

Nissan Sentra Fullscreen
Nissan Sentra расходует 6 литров топлива на 100 км на шоссе
Фото: Nissan

Расход топлива:

  • по шоссе — 6,0 л на 100 км
  • в городе — 8,0 л на 100 км
  • в смешанном цикле — 7,1 л на 100 км

Седан Nissan Sentra оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 149 л.с. Силовой агрегат работает в паре с вариатором.

6. Honda Civic

Honda Civic Fullscreen
Honda Civic расходует 6 литров топлива на 100 км на шоссе
Фото: Honda

Расход топлива:

  • по шоссе — 6,0 л на 100 км
  • в городе — 7,7 л на 100 км
  • в смешанном цикле — 6,9 л на 100 км

Honda предлагает два разных мотора для Civic. Они отличаются по мощности, но расход топлива почти одинаковый. Тем не менее более экономичным является 2,0-литровый двигатель мощностью 158 л.с., установленный в комплектациях LX и Sport.

5. Nissan Versa

Nissan Versa Fullscreen
Nissan Versa расходует 5,9 литра топлива на 100 км на шоссе
Фото: Nissan

Расход топлива:

  • по шоссе — 5,9 л на 100 км
  • в городе — 7,4 л на 100 км
  • в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км

Nissan Versa можно купить с механической коробкой передач или автоматической коробкой передач CVT. Обе трансмиссии работают в паре с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с.

4. Volkswagen Jetta

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Volkswagen Jetta расходует 5,7 литра топлива на 100 км на шоссе
Фото: Volkswagen

Расход топлива:

  • по шоссе — 5,7 л на 100 км
  • в городе — 7,7 л на 100 км
  • в смешанном цикле — 6,8 л на 100 км

Седан Volkswagen Jetta оснащается 1,5-литровым двигателем, который развивает мощность 158 л.с. Самой экономичной является шестиступенчатая механическая коробка передач.

3.Toyota Corolla

Toyota Corolla Fullscreen
Toyota Corolla расходует 5,7 литра топлива на 100 км на шоссе
Фото: Toyota

Расход топлива:

  • по шоссе — 5,7 л на 100 км
  • в городе — 7,4 л на 100 км
  • в смешанном цикле — 6,7 л на 100 км

Популярный седан Toyota Corolla оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 169 л.с. Вариатор позволяет добиться расхода топлива 5,7 литра на 100 км пути по шоссе.

2. Mitsubishi Mirage

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Mitsubishi Mirage расходует 5,6 литра топлива на 100 км на шоссе
Фото: Mitsubishi

Расход топлива:

  • по шоссе — 5,6 л на 100 км
  • в городе — 6,6 л на 100 км
  • в смешанном цикле — 6,2 л на 100 км

Компактный хэтчбек Mitsubishi Mirage оснащается 1,2-литровым двигателем мощностью 78 л.с. Его маленький вес позволил добиться отличного расхода топлива.

1. Hyundai Elantra

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Hyundai Elantra расходует 5,5 литра топлива на 100 км на шоссе
Фото: Hyundai

Расход топлива:

  • по шоссе — 5,5 л на 100 км
  • в городе — 7,1 л на 100 км
  • в смешанном цикле — 6,4 л на 100 км

Седан Hyundai Elantra оснащается 2,0-литровым двигателем мощностью 147 л.с. Он работает в паре с вариатором, что позволяет добиться великолепного расхода топлива.

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