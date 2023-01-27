ТОП 10 найекономічніших нових авто з бензиновими двигунами
У Канаді назвали найекономічніші негібридні авто. У рейтинг переважно потрапили моделі з не найбільш потужними двигунами.
Експерти визначили найекономічніші нові автомобілі з бензиновими двигунами. Вони витрачають менше ніж 7 літрів палива на 100 км шляху. Про це повідомили на сайті wheels.ca.
Щоб отримати автомобіль з невеликою витратою палива, автолюбителі часто вибирають гібридні моделі. Проте вони коштують дорожче за свої бензинові аналоги.
Експерти використали інструмент пошуку рейтингу споживання палива від Natural Resources Canada. Результати відсортували відповідно до комбінованого, міського та шосейного циклу.
ТОП 10 нових бензинових автомобілів із найнижчою витратою палива:
10. Nissan Kicks
Витрати палива:
- по шосе — 6,6 л на 100 км;
- у місті — 7,7 л на 100 км;
- у змішаному циклі — 7,2 л на 100 км.
Кросовер Nissan Kicks оснащується 1,6-літровим двигуном потужністю 122 к. с. Версія з повним приводом має велике зчеплення з дорогою, але передньопривідна модифікація — економічніша.
9. Kia Rio
Витрати палива:
- по шосе — 6,1 л на 100 км;
- у місті — 7,2 л на 100 км;
- у змішаному циклі — 6,7 л на 100 км.
Одна з найменших моделей Kia оснащується 1,6-літровим двигуном потужністю 120 к. с. З механічною коробкою передач хетчбек витрачає лише 6,1 літри бензину на шосе.
8. Kia Forte
Витрати палива:
- по шосе — 6,0 л на 100 км;
- у місті — 8,2 л на 100 км;
- у змішаному циклі — 7,2 л на 100 км.
Під капотом седана Kia Forte встановлений 2,0-літровий двигун потужністю 147 к. с. Він працює у парі з ефективним варіатором.
7. Nissan Sentra
Витрати палива:
- по шосе — 6,0 л на 100 км;
- у місті — 8,0 л на 100 км;
- у змішаному циклі — 7,1 л на 100 км.
Седан Nissan Sentra оснащується 2,0-літровим двигуном потужністю 149 к. с. Силовий агрегат працює у парі з варіатором.
6. Honda Civic
Витрати палива:
- по шосе — 6,0 л на 100 км;
- у місті — 7,7 л на 100 км;
- у змішаному циклі — 6,9 л на 100 км.
Honda пропонує два різні мотори для Civic. Вони відрізняються за потужністю, але витрати палива майже однакові. Тим не менш, більш економічним є 2,0-літровий двигун потужністю 158 к. с., встановлений в комплектаціях LX і Sport.
5. Nissan Versa
Витрати палива:
- по шосе — 5,9 л на 100 км;
- у місті — 7,4 л на 100 км;
- у змішаному циклі — 6,7 л на 100 км.
Nissan Versa можна купити з механічною коробкою або автоматичною коробкою передач CVT. Обидві трансмісії працюють у парі з 1,6-літровим двигуном потужністю 122 к. с.
4. Volkswagen Jetta
Витрати палива:
- по шосе — 5,7 л на 100 км;
- у місті — 7,7 л на 100 км;
- у змішаному циклі — 6,8 л на 100 км.
Седан Volkswagen Jetta оснащується 1,5-літровим двигуном, який розвиває потужність 158 к. с. Найекономічнішою є шестиступінчаста механічна коробка передач.
3. Toyota Corolla
Витрати палива:
- по шосе — 5,7 л на 100 км;
- у місті — 7,4 л на 100 км;
- у змішаному циклі — 6,7 л на 100 км.
Популярний седан Toyota Corolla оснащується 2,0-літровим двигуном потужністю 169 к. с. Варіатор дозволяє досягти витрати палива 5,7 літра на 100 км шляху по шосе.
2. Mitsubishi Mirage
Витрати палива:
- по шосе — 5,6 л на 100 км;
- у місті — 6,6 л на 100 км;
- у змішаному циклі — 6,2 л на 100 км.
Компактний хетчбек Mitsubishi Mirage оснащується 1,2-літровим двигуном потужністю 78 к. с. Його невелика вага дозволила досягти відмінної витрати палива.
1. Hyundai Elantra
Витрати палива:
- по шосе — 5,5 л на 100 км;
- у місті – 7,1 л на 100 км;
- у змішаному циклі — 6,4 л на 100 км.
Седан Hyundai Elantra оснащується 2,0-літровим двигуном потужністю 147 к.с. Він працює в парі з варіатором, що дозволяє досягти чудової витрати палива.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші кросовери в Україні в різних вікових сегментах.