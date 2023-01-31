Старый седан Toyota Corolla превратили в музыкальный инструмент (видео)

Старая Toyota Corolla доживала свои последние годы, пока ее не заметил энтузиаст. Он использовал множество звуков автомобиля, чтобы создать свою песню.

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Энтузиаст использовал седан Toyota Corolla (E110) в качестве музыкального инструмента. Он создал песню из звуков, которые издает автомобиль. Видео опубликовали на YouTube-канале Man Plays.

Мужчина часто превращает обычные предметы в музыкальные инструменты. Ранее он использовал велосипед, дерево, хлеб и даже туалет.

Toyota Corolla в этом ролике давно не эксплуатировалась и находится в ужасном состоянии. В итоге энтузиаст смог создать из авто отличный музыкальный инструмент.

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В песне используются звуки стучания барабанными палочками по капоту, звуки запирания дверей и даже звуки шлифовальной машины. Фанаты прозвали эту песню "Симфонией Короллы".

Идея оказалась не новой. Еще в 2009 году на YouTube-канале David MeShow также появилось видео со старой Toyota Corolla. В нем музыкант использовал свое тело, чтобы создать музыку из звуков автомобиля.

Ранее Фокус писал, что на электромобилях Tesla отваливается руль во время вождения.