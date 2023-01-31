Старий седан Toyota Corolla перетворили на музичний інструмент (відео)

Стара Toyota Corolla доживала свої останні роки, доки її не помітив ентузіаст. Він використав безліч звуків автомобіля, щоб створити свою пісню.

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Ентузіаст використовував седан Toyota Corolla (E110) як музичний інструмент. Він створив пісню зі звуків, які видає автомобіль. Відео опублікували на YouTube каналі Man Plays.

Чоловік часто перетворює звичайні предмети на музичні інструменти. Раніше він використовував велосипед, дерево, хліб та навіть туалет.

Toyota Corolla у цьому ролику давно не експлуатувалася і перебуває у жахливому стані. У результаті ентузіаст зміг створити з авто відмінний музичний інструмент.

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У пісні використовуються звуки стукання барабанними паличками по капоту, звуки замикання дверей і навіть звуки шліфувальної машини. Фанати прозвали цю пісню "Симфонією Королли".

Ідея виявилася не новою. Ще у 2009 році на YouTube-каналі David MeShow також з'явилося відео зі старою Toyota Corolla. У ньому музикант використав своє тіло, щоб створити музику зі звуків автомобіля.

Раніше Фокус писав, що на електромобілях Tesla відвалюється кермо під час водіння.