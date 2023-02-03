Опустошат ваш кошелек: названы спортивные авто с самым дорогим обслуживанием

В список попали девять автомобилей, которые очень дорого обслуживать. Владельцам этих моделей приходится платить от 700 долларов в год, только чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

Related video

Спортивные автомобили дарят положительные эмоции от своего вождения, но могут сильно ударить по кошельку. Американские эксперты назвали 9 ненадежных спорткаров, от которых нужно держаться подальше. Об этом сообщили на сайте HotCars.

Важно

Названы самые надежные и самые ненадежные автомобили в каждом классе

Самые дорогие спортивные автомобили по стоимости ремонта:

9. Chevrolet Corvette

[ + – ] Обслуживание Chevrolet Corvette обходится примерно в 771 доллар каждый год Фото: General Motors

Chevrolet Corvette давно завоевал аудиторию любителей быстрой езды за свой характер. Тем не менее надежность этой модели находится под вопросом.

Эксперты из CarEdge заявили, что в среднем обслуживание спорткара обходится примерно в 771 доллар каждый год. На сайте Repairpal опубликованы около 55 отчетов, в которых описаны серьезные проблемы модели. Многие Chevrolet Corvette часто сталкиваются с поломкой датчика уровня топлива, а также выходят из строя детали двигателя и трансмиссии.

8. Nissan GT-R

[ + – ] Владельцам Nissan GT-R в среднем приходится платить за обслуживание около 920 долларов ежегодно Фото: Nissan

Nissan GT-R был выпущен как "убийца дорогих суперкаров". Несмотря на более низкую стоимость в сравнении с конкурентами у модели есть множество проблем.

Многие детали двигателя и трансмиссии обходятся очень дорого. В среднем каждый год владельцам Nissan GT-R приходится платить около 920 долларов на обслуживание.

7. Dodge Challenger

[ + – ] На обслуживание Dodge Challenger в течение десяти лет в среднем понадобится 8 436 долларов Фото: Dodge

Мощный и брутальный американский маслкар может показаться крайне заманчивой покупкой. Тем не менее модель славится своей ненадежностью.

У Dodge Challenger часто происходят проблемы, связанные с рулевым управлением и коробкой передач. Также страдают форсунки топливного бака.

В CarEdge подсчитали, что за 10 лет на обслуживание модели уйдет около 8 436 долларов. Одной из самых дорогих запчастей для замены является датчик скорости, который стоит в среднем 860 долларов.

6. Porsche 718 Boxster/Cayman

[ + – ] Владельцам Porsche 718 Boxster/Cayman приходится платить около 15 670 долларов в течение десяти лет только на обслуживание Фото: Porsche

В Repairpal считают, что бренд Porsche производит одни из самых ненадежных спортивных автомобилей в мире. Всему виной продвинутая электроника и множество инновационных технологий, которые требуют больших вложений.

Эксперты из CarEdge заявили, что владельцам Porsche 718 Boxster/Cayman приходится отдавать примерно 15 670 долларов в течение десяти лет только на обслуживание авто. Серьезная поломка модели может обойтись значительно дороже.

5. Porsche 911

[ + – ] В среднем обслуживание Porsche 911 обходится в 18 231 доллар в течение десяти лет Фото: Porsche

Более дорогая модель Porsche также не отличается надежностью. У спорткара 911 часто возникают утечки моторного масла и тормозной жидкости.

В среднем обслуживание авто обходится в 18 231 доллар в течение десяти лет. Запчасти на эту модель обойдутся в довольно круглую сумму.

4. Ferrari LaFerrari

[ + – ] Содержание Ferrari LaFerrari обходится невероятно дорого Фото: Ferrari

Невероятный гибридный гиперкар Ferrari LaFerrari является желанным предметом коллекционирования. Цены на эти авто сейчас достигают более 1,5 млн долларов.

Замена только передних шин LaFerrari стоит около 1000 долларов. Задние шины обойдутся уже в 1800 долларов. За замену карбоновых тормозов придется заплатить до 40 000 долларов.

3. BMW Z4

[ + – ] BMW Z4 за десять лет в среднем обходится в 13 999 долларов Фото: BMW

Родстер BMW Z4 получил спорную репутацию за свою сомнительную надежность. У модели есть множество технических проблем.

Многие владельцы BMW Z4 сталкиваются с перегревом двигателя, а также утечкой масла и охлаждающей жидкости. Эксперты низко оценили надежность этого автомобиля.

Обслуживание BMW Z4 в течение десяти лет обходится примерно в 13 999 долларов. Это один из самых дорогих родстеров по стоимости ремонта.

2. Jaguar F-Type

[ + – ] На обслуживание Jaguar F-Type требуется около 13 255 долларов за десять лет Фото: Jaguar

Британский спорткар Jaguar F-Type обладает отличным дизайном и неплохими характеристиками. Тем не менее модель не отличается надежностью.

На обслуживание спорткара за десять лет в среднем уходит 13 255 долларов. Ремонт модели обходится крайне дорого. Например, за замену кондиционера придется заплатить от 2305 до 2578 долларов.

1. Mercedes-Benz SLC 300

[ + – ] Mercedes-Benz SLC 300 за десять лет в среднем обходится в 11 201 доллар Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz также не стал фаворитом в рейтинге надежности Repairpal. Родстер SLC 300 обладает множеством проблем, которые приводят к поломкам.

У модели часто возникают отказ системы eCall и перегрев тормозов. Из-за этих проблем модель даже отзывали.

За десять лет владельцам Mercedes-Benz SLC 300 приходится платить около 11 201 доллара за обслуживание. Некоторые запчасти обходятся очень дорого, как датчик уровня моторного масла, который стоит от 907 до 1131 доллара.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали компактные кроссоверы с самым низким расходом топлива.