Спустошать ваш гаманець: названі спортивні авто з найдорожчим обслуговуванням

До списку потрапили дев'ять автомобілів, які дуже дорого обслуговувати. Власникам цих моделей доводиться платити від 700 доларів на рік, щоб підтримувати їх у хорошому стані.

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Спортивні автомобілі дарують позитивні емоції від свого водіння, але можуть сильно вдарити по гаманцю. Американські експерти назвали 9 ненадійних спорткарів, від яких треба триматися подалі. Про це повідомили на сайті HotCars.

Важливо

Названі найнадійніші та ненадійні автомобілі в кожному класі

Найдорожчі спортивні автомобілі за вартістю ремонту:

9. Chevrolet Corvette

[ + – ] Обслуговування Chevrolet Corvette коштує приблизно 771 долар щороку Фото: General Motors

Chevrolet Corvette давно завоював аудиторію любителів швидкої їзди за власний характер. Проте надійність цієї моделі під питанням.

Експерти з CarEdge заявили, що в середньому обслуговування спорткара коштує приблизно 771 долар щороку. На сайті Repairpal опубліковано близько 55 звітів, у яких описано серйозні проблеми моделі. Багато Chevrolet Corvette часто стикаються з поломкою датчика рівня палива, а також виходять із ладу деталі двигуна та трансмісії.

8. Nissan GT-R

[ + – ] Власникам Nissan GT-R у середньому доводиться платити за обслуговування близько 920 доларів щорічно Фото: Nissan

Nissan GT-R був випущений як "убивця дорогих суперкарів". Попри нижчу вартість порівняно з конкурентами, у моделі є безліч проблем.

Багато деталей двигуна та трансмісії обходяться дуже дорого. Загалом щороку власникам Nissan GT-R доводиться платити близько 920 доларів на обслуговування.

7. Dodge Challenger

[ + – ] На обслуговування Dodge Challenger протягом десяти років у середньому знадобиться 8436 доларів Фото: Dodge

Потужний і брутальний американський маслкар може здатися вкрай привабливою покупкою. Проте модель славиться своєю ненадійністю.

У Dodge Challenger часто відбуваються проблеми, пов'язані з кермовим керуванням і коробкою передач. Також страждають форсунки паливного бака.

У CarEdge підрахували, що за 10 років на обслуговування моделі піде близько 8436 доларів. Однією з найдорожчих запчастин для заміни є датчик швидкості, який коштує в середньому 860 доларів.

6. Porsche 718 Boxster/Cayman

[ + – ] Власникам Porsche 718 Boxster/Cayman доводиться платити близько 15 670 доларів протягом десяти років лише на обслуговування Фото: Porsche

У Repairpal вважають, що бренд Porsche виробляє одні з найненадійніших спортивних автомобілів у світі. Винна в усьому просунута електроніка та безліч інноваційних технологій, які вимагають великих вкладень.

Експерти з CarEdge заявили, що власникам Porsche 718 Boxster/Cayman доводиться віддавати приблизно 15 670 доларів протягом десяти років тільки на обслуговування авто. Серйозна поломка моделі може коштувати значно дорожче.

5. Porsche 911

[ + – ] У середньому обслуговування Porsche 911 коштує 18 231 долар протягом десяти років Фото: Porsche

Дорогіша модель Porsche також не відрізняється надійністю. У спорткара 911 часто виникають витоку моторного мастила та гальмівної рідини.

У середньому обслуговування авто коштує 18 231 долар протягом десяти років. Запчастини на цю модель коштуватимуть досить круглу суму.

4. Ferrari LaFerrari

[ + – ] Зміст Ferrari LaFerrari обходиться неймовірно дорого Фото: Ferrari

Неймовірний гібридний гіперкар Ferrari LaFerrari є бажаним предметом колекціонування. Ціни на ці авто зараз сягають понад 1,5 млн доларів.

Заміна лише передніх шин LaFerrari коштує близько 1000 доларів. Задні шини коштуватимуть уже 1800 доларів. За заміну карбонових гальм доведеться заплатити до 40 000 доларів.

3. BMW Z4

[ + – ] BMW Z4 за десять років у середньому коштує 13 999 доларів Фото: BMW

Родстер BMW Z4 отримав спірну репутацію за свою надійність. У моделі є багато технічних проблем.

Багато власників BMW Z4 стикаються з перегріванням двигуна, а також витоком мастила й охолоджувальної рідини. Експерти низько оцінили надійність цього автомобіля.

Обслуговування BMW Z4 протягом десяти років коштує приблизно 13 999 доларів. Це один із найдорожчих родстерів за вартістю ремонту.

2. Jaguar F-Type

[ + – ] На обслуговування Jaguar F-Type потрібно близько 13255 доларів за десять років Фото: Jaguar

Британський спорткар Jaguar F-Type має відмінний дизайн і непогані характеристики. Проте модель не відрізняється надійністю.

На обслуговування спорткара за десять років у середньому йде 13 255 доларів. Ремонт моделі коштує дуже дорого. Наприклад, за заміну кондиціонера доведеться заплатити від 2305 до 2578 доларів.

1. Mercedes-Benz SLC 300

[ + – ] Mercedes-Benz SLC 300 за десять років у середньому коштує 11 201 долар Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz також не став лідером у рейтингу надійності Repairpal. Родстер SLC 300 має безліч проблем, які призводять до поломок.

У моделі часто виникають відмова системи eCall і перегрів гальм. Через ці проблеми модель навіть відкликали.

За десять років власникам Mercedes-Benz SLC 300 доводиться платити близько 11 201 долар за обслуговування. Деякі запчастини коштують дуже дорого, як датчик рівня моторного мастила, який коштує від 907 до 1131 долара.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали компактні кросовери з найнижчою витратою палива.