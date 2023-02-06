Не купили бы снова: названы 10 самых разочаровывающих автомобилей 2023 года

Эксперты опросили тысячи водителей касательно впечатлений от своих автомобилей. Всего выделили 10 моделей, владельцы которых отказались бы купить их снова.

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Эксперты рассказали, какими новыми автомобилями владельцы недовольны больше всего. Всего они выделили 10 моделей. Об этом сказано в исследовании Consumer Reports.

В Consumer Reports выяснили, какие авто наименее приятны для владения. Их владельцы заявили, что не купили бы свои автомобили снова.

Всего в опросе участвовали тысячи участников. Они отвечали на вопросы о том, что им нравится и не нравится в своих автомобилях.

Важно

Названы компактные кроссоверы с самым низким расходом топлива

ТОП-10 самых неудовлетворительных автомобилей 2023 года:

Kia Forte: 51% владельцев купят снова Nissan Altima: 51% владельцев купят снова Nissan Kicks: 49% владельцев купят снова Volkswagen Taos: 48% владельцев купят снова Kia Seltos: 48% владельцев купят снова Jeep Compass: 46% владельцев купят снова Mercedes-Benz GLA: 45% владельцев купят снова Infiniti QX50: 40% владельцев купят снова Mercedes-Benz GLB: 39% владельцев купят снова Volkswagen Atlas Cross Sport: 38% владельцев купят снова

[ + – ] Volkswagen Atlas Cross Sport разочаровал своих владельцев больше всего Фото: Volkswagen

Самым неудовлетворительным автомобилем 2023 года по мнению экспертов стал кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport. Многие отметили симпатичный дизайн модели и привлекательную цену, но недостатков оказалось больше. Водителям больше всего не нравится управляемость и качество интерьера автомобиля, которые заметно уступают конкурентам.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали 12 самых надежных и 12 самых ненадежных автомобилей в каждом классе.