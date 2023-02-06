Не купили б знову: названо 10 автомобілів 2023 року, які найбільше розчаровують

Експерти опитали тисячі водіїв щодо вражень від своїх автомобілів. Усього виділили 10 моделей, власники яких відмовилися б купити їх знову.

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Експерти розповіли, якими новими автомобілями власники незадоволені найбільше. Усього вони виділили 10 моделей. Про це йдеться у дослідженні Consumer Reports.

У Consumer Reports з'ясували, які автомобілі найменш приємні для володіння. Їхні власники заявили, що не купили б свої автомобілі знову.

Загалом в опитуванні брали участь тисячі учасників. Вони відповідали на запитання про те, що їм подобається та не подобається у своїх автомобілях.

Важливо

Названо компактні кросовери з найнижчою витратою палива

ТОП 10 найнезадовільніших автомобілів 2023 року:

Kia Forte: 51% власників куплять знову Nissan Altima: 51% власників куплять знову Nissan Kicks: 49% власників куплять знову Volkswagen Taos: 48% власників куплять знову Kia Seltos: 48% власників куплять знову Jeep Compass: 46% власників куплять знову Mercedes-Benz GLA: 45% власників куплять знову Infiniti QX50: 40% власників куплять знову Mercedes-Benz GLB: 39% власників куплять знову Volkswagen Atlas Cross Sport: 38% власників куплять знову

[ + – ] Volkswagen Atlas Cross Sport розчарував своїх власників найбільше Фото: Volkswagen

Найзадовільнішим автомобілем 2023 року, на думку експертів, став кросовер Volkswagen Atlas Cross Sport. Багато хто відзначив симпатичний дизайн моделі та привабливу ціну, але недоліків виявилося більше. Водіям найбільше не подобається керованість та якість інтер'єру автомобіля, які помітно поступаються конкурентам.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали 12 найнадійніших і 12 ненадійних автомобілів у кожному класі.