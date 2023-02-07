Porsche и Bentley отзывают более 20 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

Премиальные автомобили могут загореться из-за дефекта во внешнем насосе охлаждающей жидкости системы климат-контроля. Устранение неисправностей будет осуществлено за счет автопроизводителя.

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Porsche отзывает 24 467 автомобилей модели Panamera из-за риска возгорания. У 650 экземпляров Bentley Continental GT и GTC нашли похожий дефект. Об этом рассказали на сайте Car and Driver.

На некоторых Porsche Panamera 2017–2022 годов выпуска установлен внешний насос охлаждающей жидкости с дефектом, который может привести к возгоранию. Компания решила отозвать 24 467 автомобилей, чтобы исправить эту проблему.

[ + – ] У некоторых экземпляров Porsche Panamera нашли серьезный дефект Фото: Porsche

В заявлении Национальному управлению безопасности дорожного движения от Porsche сказано, что дефект проявляет себя после попадания влаги во внешний насос охлаждающей жидкости системы климат-контроля. Это может привести к короткому замыканию, а также к тепловому повреждению.

В Porsche отметили, что этот дефект встречается не на всех экземплярах Panamera. Тем не менее его необходимо исправить, чтобы избежать катастрофических инцидентов.

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Под отзыв попадут различные версии Porsche Panamera, в том числе модификации GTS и Turbo. По словам компании, автомобили с дефектом будут отремонтированы в дилерских центрах бесплатно.

В Bentley заявили об аналогичной проблеме на моделях Continental GT и GTC 2020 года выпуска. В компании отметили, что полное решение проблемы все еще исследуется.

[ + – ] Bentley отзовет 650 автомобилей моделей Continental GT и GTC Фото: Bentley

Владельцы автомобилей Bentley и Porsche будут уведомлены об отзыве в марте. Пока они могут проверить сайт отзывов NHTSA, чтобы узнать, не затронет ли отзыв их авто.

Ранее Фокус сообщал, что BMW планирует отозвать 14 086 электромобилей i4, i7 и iX из-за программного сбоя.