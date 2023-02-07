Porsche і Bentley відкликають понад 20 тисяч автомобілів через ризик займання

Преміальні автомобілі можуть спалахнути через дефект у зовнішньому насосі охолоджувальної рідини системи клімат-контролю. Усунення несправностей здійснять за кошти автовиробника.

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Porsche відкликає 24 467 автомобілів моделі Panamera через ризик загоряння. У 650 екземплярів Bentley Continental GT та GTC знайшли схожий дефект. Про це повідомили на сайті Car and Driver.

На деяких Porsche Panamera 2017-2022 років випуску встановлений зовнішній насос охолоджувальної рідини з дефектом, який може призвести до займання. Компанія вирішила відкликати 24467 автомобілів, щоб виправити цю проблему.

[ + – ] У деяких екземплярів Porsche Panamera знайшли серйозний дефект Фото: Porsche

У заяві Національного управління безпеки дорожнього руху від Porsche сказано, що дефект виявляє себе після попадання вологи у зовнішній насос охолоджуючої рідини системи клімат-контролю. Це може призвести до короткого замикання та теплового пошкодження.

У Porsche зазначили, що цей дефект трапляється не на всіх екземплярах Panamera. Проте його потрібно виправити, щоб уникнути катастрофічних інцидентів.

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Під відгук потраплять різні версії Porsche Panamera, зокрема модифікації GTS і Turbo. За словами компанії, автомобілі з дефектом будуть відремонтовані у дилерських центрах безплатно.

У Bentley заявили про аналогічну проблему на моделях Continental GT та GTC 2020 року випуску. У компанії зазначили, що повне розв'язання проблеми досі досліджується.

[ + – ] Bentley відкличе 650 автомобілів моделей Continental GT та GTC Фото: Bentley

Власники автомобілів Bentley та Porsche будуть повідомлені про відкликання у березні. Поки вони можуть перевірити сайт відгуків NHTSA, щоб дізнатися, чи не торкнеться їхнього авто.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW планує відкликати 14 086 електромобілів i4, i7 та iX через програмний збій.