В Украине сильно подешевели бензин и дизель: стоимость топлива на АЗС

Бензин и дизель подешевели в среднем почти на гривну за неделю. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение цен в ближайшие дни.

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В Украине продолжает дешеветь автомобильное топливо. Украинские АЗС 7 февраля предлагают дизель в среднем на 24 копейки дешевле, чем днем ранее. Об этом сообщает портал Enkorr.

Средняя стоимость бензина А-95 составляет 47,99 грн за литр. Это на 2 копейки дешевле, чем 6 февраля.

Дизелем на украинских АЗС в среднем можно заправиться по 51,71 грн за литр. Также подешевел и бензин А-95+, который обойдется примерно в 49,77 грн за литр.

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Максимальная цена на бензин А-95 в Украине составляет 51,99 грн за литр. Некоторые АЗС предлагают топливо по 45,50 грн за литр.

Премиальный бензин А-95+ дороже всего обойдется за 52,99 грн за литр. Дешевле всего можно заправиться по 46,62 грн за литр.

Максимальная стоимость дизельного топлива в Украине составляет 53 грн/литр. Минимальная цена — 48,90 грн за литр.

В среднем за неделю бензин А-95 подешевел на 72 копейки за литр. Стоимость А-95+ снизилась на 87 копеек.

Дизельное топливо за неделю подешевело на 90 копеек. Эксперты считают, что тенденция снижения цен продолжится еще несколько дней.

Ранее Фокус рассказал, что из-за землетрясения в Турции и Сирии мировые цены на нефть значительно увеличились.