Землетрясение в Турции и Сирии спровоцировало рост цен на нефть в мире

Стоимость "черного золота" также подскочила на фоне закрытия крупного турецкого экспортного терминала в Джейхане. Международное энергоагентство, в свою очередь, прогнозирует, что половина роста спроса на нефть в мире в 2023 году придется на Китай.

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Стоимость нефти в мире резко подорожала после мощного землетрясения в Турции и закрытия крупного турецкого экспортного терминала в Джейхане, по которому азербайджанская нефть экспортировалась на международные рынки. Об этом сообщает издание Reuters.

Так, по состоянию на 7 февраля контракты на нефть марки Brent подорожали на 1,01%, до $81,8 за баррель, а на нефть марки West Texas Intermediate — на 1,11%, до $74,9.

По словам аналитиков компании OANDA, сырая нефть дорожает из-за перебоев с поставками после разрушительного землетрясения в Турции.

"Цены на сырую нефть растут в связи с ожиданиями, что возобновление Китая продолжится, а также из-за перебоев с поставками из-за разрушительного землетрясения в Турции" — говорится в сообщении.

При этом стоимость нефти в мире может подорожать еще больше, если Федеральная резервная система США повысит процентные ставки и спровоцирует укрепление доллара.

Тем временем Саудовская Аравия, которая в данный момент является крупнейшим в мире экспортером нефти, впервые за полгода повысила стоимость флагманской нефти для азиатских покупателей на фоне ожиданий возобновления спроса на нефть, особенно со стороны Китая.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), половина роста спроса на нефть в мире в 2023 году придется на Китай.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции возле сирийской границы произошло мощное землетрясение, в некоторых провинциях магнитуда превысила 7 баллов. В 37 км от города Газантиеп с почти миллионным населением произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла.

Подземные толчки, которые всколыхнули Турцию и Сирию, были ощутимы даже в Гренландии. А президент Тайип Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение со стихийным бедствием 1939 года.

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии, по данным Reuters превысило 4400 человек. Но по мнению научного сотрудника Британской геологической службы Роджера Муссона, трагедия могла унести жизни десятков тысяч людей.