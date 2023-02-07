Землетрус у Туреччині та Сирії спровокував зростання цін на нафту у світі

Вартість чорного золота також підскочила на тлі закриття великого турецького експортного термінала в Джейхані. Міжнародне енергетичне агентство, зі свого боку, прогнозує, що половина росту попиту на нафту у світі у 2023 році припаде на Китай.

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Вартість нафти у світі різко подорожчала після потужного землетрусу в Туреччині та закриття великого турецького експортного термінала в Джейхані, яким азербайджанська нафта експортувалася на міжнародні ринки. Про це повідомляє видання Reuters.

Так, станом на 7 лютого контракти на нафту марки Brent подорожчали на 1,01%, до $81,8 за барель, а на нафту марки West Texas Intermediate — на 1,11%, до $74,9.

За словами аналітиків компанії OANDA, сира нафта дорожчає через перебої з постачаннями після руйнівного землетрусу в Туреччині.

"Ціни на сиру нафту зростають у зв'язку з очікуваннями, що відновлення Китаю продовжиться, а також через перебої з поставками через руйнівний землетрус у Туреччині", — йдеться у повідомленні.

Водночас вартість нафти у світі може подорожчати ще більше, якщо Федеральна резервна система США підвищить відсоткові ставки та спровокує зміцнення долара.

Тим часом Саудівська Аравія, яка є найбільшим у світі експортером нафти, вперше за пів року підвищила вартість флагманської нафти для азійських покупців на тлі очікувань відновлення попиту на нафту, особливо з боку Китаю.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), половина зростання попиту на нафту у світі у 2023 році припаде на Китай.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини біля сирійського кордону стався потужний землетрус, у деяких провінціях магнітуда перевищила 7 балів. За 37 км від міста Ґазіантеп із майже мільйонним населенням стався землетрус магнітудою 7,8 бала.

Підземні поштовхи, що сколихнули Туреччину та Сирію, були відчутні навіть у Гренландії. А президент Тайіп Ердоган порівняв нинішній землетрус зі стихійним лихом 1939 року.

Число загиблих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині та Сирії, за даними Reuters, перевищило 4400 осіб. Але на думку наукового співробітника Британської геологічної служби Роджера Муссона, трагедія могла забрати життя десятків тисяч людей.