В Україні сильно подешевшали бензин і дизель: вартість палива на АЗС

Бензин і дизель подешевшали в середньому майже на гривню за тиждень. Експерти прогнозують подальше зниження цін найближчими днями.

Related video

В Україні продовжує дешевшати автомобільне паливо. Українські АЗС 7 лютого пропонують дизель у середньому на 24 копійки дешевше, ніж на день раніше. Про це повідомляє портал Enkorr.

Середня вартість бензину А-95 становить 47,99 грн за літр. Це на 2 копійки дешевше, ніж 6 лютого.

Дизелем на українських АЗС у середньому можна заправитися по 51,71 грн за літр. Також подешевшав і бензин А-95+, який коштуватиме приблизно 49,77 грн за літр.

Важливо

Які автомобілі купували українці у січні 2023 року: найпопулярніші моделі

Максимальна ціна бензину А-95 в Україні становить 51,99 грн за літр. Деякі АЗС пропонують паливо 45,50 грн за літр.

Преміальний бензин А-95+ найдорожче коштуватиме 52,99 грн за літр. Найдешевше можна заправитися по 46,62 грн за літр.

Максимальна вартість дизельного палива в Україні складає 53 грн/літр. Мінімальна ціна — 48,90 грн за літр.

У середньому за тиждень бензин А-95 подешевшав на 72 копійки за літр. Вартість А-95+ знизилася на 87 копійок.

Дизельне паливо за тиждень подешевшало на 90 копійок. Експерти вважають, що тенденція зниження цін триватиме ще кілька днів.

Раніше Фокус розповів, що через землетрус у Туреччині та Сирії світові ціни на нафту значно збільшились.