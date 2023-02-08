В Украине создали бюджетный беспилотный трактор для разминирования (видео)
На трактор установили метало-детекторы, которые позволяют обнаруживать опасные предметы. Техникой управляет оператор при помощи пульта дистанционного управления.
В Украине из-за полномасштабного вторжения России многие территории были заминированы. Для этого винницкие конструкторы построили уникальный трактор на дистанционном управлении. Подробности рассказали в репортаже на YouTube-канале Телеканал ВІННИЧЧИНА.
Трактор разработали и построили на предприятии Frendt LLC совместно с конструкторами Винницкого национального технического университета. Он основан на одной из моделей МТЗ.
На трактор установили метало-детекторы, которые позволяют обнаруживать опасные предметы. После нахождения мины он останавливается и передает информацию в диспетчерский пункт. После этого саперы обезвреживают снаряды.
Весь процесс поиска мин происходит дистанционно. Оператор использует специальный контроллер, которым можно управлять трактором.Важно
Трактор также может двигаться самостоятельно по полям на скорости до 3 км/ч. Детекторы помогают ему ориентироваться в пространстве.
Ранее Фокус сообщал, что украинские военные получили на вооружение переносную систему для разминирования Minröjningsorm из Швеции.