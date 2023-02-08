В Украине создали бюджетный беспилотный трактор для разминирования (видео)

На трактор установили метало-детекторы, которые позволяют обнаруживать опасные предметы. Техникой управляет оператор при помощи пульта дистанционного управления.

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В Украине из-за полномасштабного вторжения России многие территории были заминированы. Для этого винницкие конструкторы построили уникальный трактор на дистанционном управлении. Подробности рассказали в репортаже на YouTube-канале Телеканал ВІННИЧЧИНА.

Трактор разработали и построили на предприятии Frendt LLC совместно с конструкторами Винницкого национального технического университета. Он основан на одной из моделей МТЗ.

На трактор установили метало-детекторы, которые позволяют обнаруживать опасные предметы. После нахождения мины он останавливается и передает информацию в диспетчерский пункт. После этого саперы обезвреживают снаряды.

Весь процесс поиска мин происходит дистанционно. Оператор использует специальный контроллер, которым можно управлять трактором.

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Трактор также может двигаться самостоятельно по полям на скорости до 3 км/ч. Детекторы помогают ему ориентироваться в пространстве.

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