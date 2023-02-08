В Україні створили бюджетний безпілотний трактор для розмінування (відео)

На трактор встановили металодетектори, які дозволяють виявляти небезпечні предмети. Технікою управляє оператор за допомогою пульта дистанційного керування.

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В Україні через повномасштабне вторгнення Росії багато територій було заміновано. Для цього вінницькі конструктори збудували унікальний трактор на дистанційному управлінні. Подробиці розповіли у репортажі на YouTube-каналі Телеканал ВІННИЧЧИНА.

Трактор розробили та побудували на підприємстві Frendt LLC спільно з конструкторами Вінницького національного технічного університету. Він заснований на одній із моделей МТЗ.

На трактор встановили металодетектори, які дозволяють виявляти небезпечні предмети. Після знаходження міни він зупиняється та передає інформацію до диспетчерського пункту. Після цього сапери знешкоджують снаряди.

Весь процес пошуку мін відбувається дистанційно. Оператор використовує спеціальний контролер, за допомогою якого можна керувати трактором.

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Трактор також може рухатися самостійно полями на швидкості до 3 км/год. Детектори допомагають йому орієнтуватися у просторі.

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