В Латвии предложили передать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей

Идею предложил министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс. Он считает, что конфискованные автомобили пригодятся Вооруженным силам Украины.

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В Латвии предлагают отправить в Украину автомобили, которые были конфискованы полицией за вождение в нетрезвом виде. Помимо этого авто хотят отдавать абсолютно бесплатно. Об этом рассказали на сайте 24 Канал.

Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил передавать Украине конфискованные автомобили. Эту информацию передала руководитель Службы государственных доходов Иева Яунземе.

Сейчас служба государственных доходов Латвии занимается продажей конфискованных автомобилей. Авто обычно продают на аукционах частным лицам.

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Наказание для беглецов: автомобили чиновников предлагают конфисковывать для ВСУ

Ашераденс хочет внести поправки в закон и разрешить бесплатно передавать Украине автомобили нарушителей ПДД. Он отметил, что их можно будет отдать на нужды ВСУ.

Ранее Фокус писал, что финансовая полиция итальянского города Асти объявила о завершении операции Cavallino, в рамках которой была изъята и отправлена на штрафплощадку копия Ferrari F430, а ее владельца арестовали.

Также мы сообщали, что в автопарке полиции Чехии появился конфискованный суперкар Ferrari 458 Italia.