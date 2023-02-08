У Латвії запропонували передати Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв

Ідею запропонував міністр фінансів Латвії Арвілс Асераденс. Він вважає, що конфісковані автомобілі стануть у пригоді Збройним Силам України.

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У Латвії пропонують відправити в Україну автомобілі, конфісковані поліцією за водіння у нетверезому стані. Крім цього, авто хочуть віддавати абсолютно безплатно. Про це розповіли на сайті 24 Канал.

Міністр фінансів Латвії Арвілс Асераденс запропонував передавати Україні конфісковані автомобілі. Цю інформацію передала керівниця Служби державних доходів Єва Яунземе.

Наразі служба державних доходів Латвії займається продажем конфіскованих автомобілів. Автомобіль зазвичай продають на аукціонах приватним особам.

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Покарання для втікачів: автомобілі чиновників пропонують конфіскувати для ЗСУ

Асераденс хоче внести поправки до закону та дозволити безплатно передавати Україні автомобілі порушників ПДР. Він зазначив, що їх можна буде віддати на потреби ЗСУ.

Раніше Фокус писав, що фінансова поліція італійського міста Асті оголосила про завершення операції Cavallino, в межах якої вилучено та відправлено на штрафмайданчик копію Ferrari F430, а її власника заарештували.

Також ми повідомляли, що в автопарку поліції Чехії з'явився конфіскований суперкар Ferrari 458 Italia.