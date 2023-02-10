Старый фургон Volkswagen превратили в оригинальный автодом для дальних путешествий (видео)
В автодоме есть все необходимое для жизни на природе. Его создали с упором на функциональность, но не забыли и про уютную обстановку.
Пара из США Фрай и Клэр превратили старый фургон Volkswagen Transporter в дом на колесах своей мечты. В нем есть все для комфортных путешествий. Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny Home Tours.
Фрай и Клэр в общей сложности провели в путешествиях 14 лет. Они зарабатывают на жизнь управлением ранчо и охотой с гидом.
Volkswagen Vanagon 1986 года выпуска был существенно модернизирован. Фургон подняли вверх на пять сантиметров и увеличили высоту крыши.
Дом на колесах создавался с упором на функциональность. Несмотря на это в нем полно мелких деталей. Интерьер выполнен в стиле старинного ранчо. Большая часть мебели выполнена из дерева.
Внутри можно найти чугунную дровяную печь. Чтобы дым не заполнял внутреннее пространство автодома, его подсоединили к дымоходу, выходящему через окно.
Внутри есть множество полок, на которых хранятся старинные фотоаппараты, еда и посуда. Владельцы сохранили оригинальное сиденье/кровать, но его обивку заменили и модифицировали.
Единственный современный предмет интерьера в этом автодоме — холодильник Dometic CFX. Он находится между передними сиденьями и работает на солнечной энергии.Важно
Пара рассказала, что проводит большую часть времени в своем доме на колесах. Им нравится знакомиться с природой и жить на свежем воздухе.
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