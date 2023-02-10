Старый фургон Volkswagen превратили в оригинальный автодом для дальних путешествий (видео)

В автодоме есть все необходимое для жизни на природе. Его создали с упором на функциональность, но не забыли и про уютную обстановку.

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Пара из США Фрай и Клэр превратили старый фургон Volkswagen Transporter в дом на колесах своей мечты. В нем есть все для комфортных путешествий. Видео опубликовали на YouTube-канале Tiny Home Tours.

Фрай и Клэр в общей сложности провели в путешествиях 14 лет. Они зарабатывают на жизнь управлением ранчо и охотой с гидом.

Volkswagen Vanagon 1986 года выпуска был существенно модернизирован. Фургон подняли вверх на пять сантиметров и увеличили высоту крыши.

Дом на колесах создавался с упором на функциональность. Несмотря на это в нем полно мелких деталей. Интерьер выполнен в стиле старинного ранчо. Большая часть мебели выполнена из дерева.

[ + – ] В автодоме есть множество мелких деталей Фото: Скриншот

Внутри можно найти чугунную дровяную печь. Чтобы дым не заполнял внутреннее пространство автодома, его подсоединили к дымоходу, выходящему через окно.

Внутри есть множество полок, на которых хранятся старинные фотоаппараты, еда и посуда. Владельцы сохранили оригинальное сиденье/кровать, но его обивку заменили и модифицировали.

Единственный современный предмет интерьера в этом автодоме — холодильник Dometic CFX. Он находится между передними сиденьями и работает на солнечной энергии.

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Пара рассказала, что проводит большую часть времени в своем доме на колесах. Им нравится знакомиться с природой и жить на свежем воздухе.

Ранее Фокус писал, что Honda Stepwgn 2022 получила оригинальную модификацию Pop Joy, которая превращает семейный минивэн в практичный дом на колесах.