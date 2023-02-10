Старий фургон Volkswagen перетворили на нестандартний автобудинок для далеких подорожей (відео)

В автобудинку є все потрібне для життя на природі. Його створили з упором на функціональність, але не забули й про затишну атмосферу.

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Пара зі США Фрай і Клер перетворили старий фургон Volkswagen Transporter на будинок на колесах своєї мрії. У ньому є все для зручних подорожей. Відео опублікували на Youtube-каналі Tiny Home Tours.

Фрай та Клер загалом провели у подорожах 14 років. Вони заробляють життя управлінням ранчо і полюванням з гідом.

Volkswagen Vanagon 1986 року випуску суттєво модернізували. Фургон підняли нагору на п'ять сантиметрів і збільшили висоту даху.

Будинок на колесах створювався з акцентом на функціональність. Попри це у ньому повно дрібних деталей. Інтер'єр виконаний у стилі старовинного ранчо. Більшість меблів виконана з дерева.

[ + – ] В автобудинку є безліч дрібних деталей Фото: Скриншот

Усередині можна знайти чавунну дров'яну піч. Щоб дим не заповнював внутрішній простір автобудинку, його приєднали до димаря, що виходить через вікно.

Усередині є безліч полиць, на яких зберігаються старовинні фотоапарати, їжа та посуд. Власники зберегли оригінальне сидіння/ліжко, але його оббивку замінили та модифікували.

Єдиний сучасний предмет інтер'єру в автодомі — холодильник Dometic CFX. Він знаходиться між передніми сидіннями та працює на сонячній енергії.

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Пара розповіла, що проводить більшу частину часу у своєму будинку на колесах. Їм подобається знайомитися з природою та жити на свіжому повітрі.

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