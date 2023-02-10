Mercedes-Benz снова обвинили в махинациях с вредными выбросами: детали иска

Немецкому автопроизводителю предъявлено более 330 000 требований о компенсации со стороны владельцев их автомобилей. В суде отметили, что компания "намеренно вводила в заблуждение" своих клиентов.

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Высокий суд Англии и Уэльса рассмотрит дело об обвинение Mercedes-Benz в махинациях с вредными выбросами дизельных автомобилей. Об этом сообщили на сайте Car Dealer Magazine.

Mercedes-Benz оспаривает все обвинения в свой адрес. По словам компании, она не занималась незаконной установкой устройств на свои дизельные автомобили, которые помогают пройти тесты на выбросы.

Высокому суду рассказали, что немецкому производителю предъявлено более 330 000 требований о компенсации со стороны владельцев их автомобилей. В иске сказано, что компания "намеренно вводила в заблуждение" клиентов относительно того, соответствуют ли ее автомобили нормам по выбросам.

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Новый Дизельгейт: немецкие автобренды снова наказали за махинации с вредными выбросами

Юристы утверждают, что это будет крупнейший иск группы потребителей в английских судах. До этого Mercedes-Benz уже проигрывала несколько похожих дел.

Этот инцидент тесно связывают с событиями "Дизельгейта". Тогда сразу несколько немецких автопроизводителей обвинили в общем сговоре касательно вредных выбросов их дизельных авто.

Ранее Фокус рассказал, что Hyundai и Kia подозревают в использовании "обманного" программного обеспечения, занижающего вредные выбросы дизельных двигателей при проверках.