Mercedes-Benz знову звинуватили у махінаціях зі шкідливими викидами: деталі позову

Німецькому автовиробнику пред'явлено понад 330 000 вимог щодо компенсації з боку власників їх автомобілів. У суді зазначили, що компанія "навмисно вводила в оману" своїх клієнтів.

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Високий суд Англії та Уельсу розгляне справу про звинувачення Mercedes-Benz у махінаціях із шкідливими викидами дизельних автомобілів. Про це повідомили на сайті Car Dealer Magazine.

Mercedes-Benz заперечує всі звинувачення на свою адресу. За словами компанії, вона не займалася незаконним встановленням пристроїв на свої дизельні автомобілі, які допомагають пройти тести на викиди.

Високому суду розповіли, що німецькому виробнику пред'явлено понад 330 тисяч вимог щодо компенсації з боку власників їхніх автомобілів. У позові сказано, що компанія "навмисно вводила в оману" клієнтів щодо того, чи відповідають її автомобілі нормам викидів.

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Новий Дизельгейт: німецькі автобренди знову покарали за махінації зі шкідливими викидами

Юристи стверджують, що це буде найбільшим позовом групи споживачів в англійських судах. До цього Mercedes-Benz вже програвала кілька подібних справ.

Цей інцидент тісно пов'язують із подіями "Дизельгейту". Тоді відразу кілька німецьких автовиробників звинуватили у спільній змові щодо шкідливих викидів їхніх дизельних авто.

Раніше Фокус розповів, що Hyundai та Kia підозрюють у використанні "обманного" програмного забезпечення, яке занижує шкідливі викиди дизельних двигунів під час перевірок.