На продажу выставили очень редкое и необычное купе Alfa Romeo 60-х (фото)

Этот Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale изначально был построен для европейского рынка, но позже был импортирован в США. Пробег яркого купе составляет всего 6600 километров.

Related video

На аукцион Bring a Trailer выставили редкое купе Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale 1961 года выпуска. Всего было выпущено 1366 таких авто. Подробности о лоте рассказали на сайте аукционного дома.

Красное купе Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale изначально был доставлен новым в Швейцарию. Затем автомобиль находился в Бельгии и Германии, где был отремонтирован предыдущим владельцем.

Примерно 15 лет назад купе импортировали в США. Пробег автомобиля составляет всего 6600 километров.

Дизайн Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale создал Франко Скальоне в ателье Bertone. Внешность модели разработана с учетом низкого лобового сопротивления.

[ + – ] Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale имеет невероятно обтекаемый кузов Фото: Bring a Trailer

Кузов авто можно найти на первых экземплярах 101 Tipo 750 Sprint Speciale. Отличительной чертой являются алюминиевый капот, отсутствие переднего бампера и более тонкие задние бампера.

[ + – ] Сзади Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale установлены два задних бампера Фото: Bring a Trailer

Автомобиль отлично сохранился и выглядит как новый. Двигатель и трансмиссия работают исправно.

Внутри установлены ковшеобразные сиденья с низкой спинкой, обшитые черной кожей с красными вставками. Оборудование включает в себя окна с ручным приводом, черную приборную панель и зеркало заднего вида на приборной панели.

[ + – ] Автомобиль имеет двухцветный интерьер Фото: Bring a Trailer

В движение Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale приводит 1,3-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с двумя распредвалами мощностью 108 л.с. Он работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой переключения передач.

Важно

На аукцион выставили раритетный 98-летний туристический автобус (фото)

Торги за Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale заканчиваются через семь дней. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 24 тысячи долларов.

Ранее Фокус писал, что в США на аукцион RM Sotheby’s выставили уникальный Packard Twelve Sport Coupe 1934 года.