На продажу выставили очень редкое и необычное купе Alfa Romeo 60-х (фото)
Этот Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale изначально был построен для европейского рынка, но позже был импортирован в США. Пробег яркого купе составляет всего 6600 километров.
На аукцион Bring a Trailer выставили редкое купе Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale 1961 года выпуска. Всего было выпущено 1366 таких авто. Подробности о лоте рассказали на сайте аукционного дома.
Красное купе Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale изначально был доставлен новым в Швейцарию. Затем автомобиль находился в Бельгии и Германии, где был отремонтирован предыдущим владельцем.
Примерно 15 лет назад купе импортировали в США. Пробег автомобиля составляет всего 6600 километров.
Дизайн Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale создал Франко Скальоне в ателье Bertone. Внешность модели разработана с учетом низкого лобового сопротивления.
Кузов авто можно найти на первых экземплярах 101 Tipo 750 Sprint Speciale. Отличительной чертой являются алюминиевый капот, отсутствие переднего бампера и более тонкие задние бампера.
Автомобиль отлично сохранился и выглядит как новый. Двигатель и трансмиссия работают исправно.
Внутри установлены ковшеобразные сиденья с низкой спинкой, обшитые черной кожей с красными вставками. Оборудование включает в себя окна с ручным приводом, черную приборную панель и зеркало заднего вида на приборной панели.
В движение Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale приводит 1,3-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с двумя распредвалами мощностью 108 л.с. Он работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой переключения передач.Важно
Торги за Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale заканчиваются через семь дней. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 24 тысячи долларов.
Ранее Фокус писал, что в США на аукцион RM Sotheby’s выставили уникальный Packard Twelve Sport Coupe 1934 года.