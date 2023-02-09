На аукцион выставили раритетный 98-летний туристический автобус (фото)
White Model 15-45 Yellowstone Park Touring Bus в XX веке использовался для перевозки пассажиров по национальному парку. С 2009 года автобус прошел несколько этап реставрации и сейчас имеет отличное состояние.
На аукцион Bring a Trailer выставлен раритетный туристический автобус White Model 15-45 Yellowstone Park Touring Bus. Большую часть времени на нем возили пассажиров по Йеллоустонскому национальному парку. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.
Автобус выкрашен в яркий желтый цвет и рассчитан на 11 посадочных мест. Всего для транспортной компании Йеллоустонского парка было построено 214 таких авто.
White Model 15-45 Yellowstone Park Touring Bus оснащается рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 50 л.с. Для запуска автобуса требуется прокрутить рукоятку, ведь электростартера у него нет.
Органы управления вождением могут показаться слишком сложными для современных водителей. Автобус имеет три педали и рычаг переключения передач на полу, а также рычаги управления дроссельной заслонкой и моментом зажигания.
С правой стороны установлены четыре двери для пассажиров. С другой стороны автобуса разместили заглушки, чтобы пассажиры не высаживались прямо на дорогу.
После окончания эксплуатации автобус провел свои последние года в Аризоне и Монтане. В 2009 году двигатель был восстановлен, прямо перед поставкой авто покупателю.
Нынешний владелец White Model 15-45 Yellowstone Park Touring Bus заменил брезентовый верх и переделал черную виниловую отделку сидений. Он попытался держать автобус в отличном состоянии.Важно
До окончания торгов осталось шесть дней. Сейчас максимальная ставка за автобус составляет 7500 долларов.
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