На аукціон виставили 98-річний раритетний туристичний автобус (фото)

White Model 15-45 Yellowstone Park Touring Bus у XX столітті використовувався для перевезення пасажирів по національному парку. З 2009 року автобус пройшов кілька етапів реставрації і зараз має відмінний стан.

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На аукціон Bring a Trailer виставлений раритетний туристичний автобус White Model 15-45 Yellowstone Park Touring Bus. Більшість часу на ньому возили пасажирів по Єллоустонському національному парку. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Автобус пофарбований у яскравий жовтий колір та розрахований на 11 місць. Всього для транспортної компанії Єллоустонського парку було збудовано 214 таких авто.

[ + – ] Позаду встановлено додатковий багажник Фото: Bring a Trailer

White Model 15-45 Yellowstone Park Touring Bus оснащується рядним чотирициліндровим двигуном потужністю 50 к.с. Для запуску автобуса потрібно прокрутити ручку, адже електростартера у нього немає.

[ + – ] Двигун автобуса працює справно Фото: Bring a Trailer

Органи управління водінням можуть здатися занадто складними для сучасних водіїв. Автобус має три педалі і важіль перемикання передач на підлозі, а також важелі управління дросельною заслінкою і моментом запалювання.

З правого боку встановлено четверо дверей для пасажирів. З іншого боку автобуса розмістили заглушки, щоб пасажири не висаджувалися прямо на дорогу.

[ + – ] Інтер'єр автобуса було відновлено Фото: Bring a Trailer

Після закінчення експлуатації автобус провів свої останні роки в Арізоні та Монтані. У 2009 році двигун був відновлений, безпосередньо перед поставкою авто покупцеві.

Нинішній власник White Model 15-45 Yellowstone Park Touring Bus замінив брезентовий верх і переробив чорне вінілове оздоблення сидінь. Він спробував тримати автобус у відмінному стані.

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До закінчення торгів залишилось шість днів. Наразі максимальна ставка за автобус становить 7500 доларів.

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