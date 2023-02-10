На продаж виставили дуже рідкісне та незвичайне купе Alfa Romeo 60-х (фото)
Цей Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale був побудований для європейського ринку, але пізніше був імпортований в США. Пробіг яскравого купе складає лише 6600 кілометрів.
На аукціон Bring a Trailer виставили рідкісне купе Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale 1961 випуску. Усього було випущено 1366 таких авто. Подробиці про лот розповіли на сайті аукціонного будинку.
Червоне купе Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale було спочатку доставлено новим до Швейцарії. Потім автомобіль перебував у Бельгії та Німеччині, де був відремонтований попереднім власником.
Приблизно 15 років тому купе імпортували до США. Пробіг автомобіля складає лише 6600 кілометрів.
Дизайн Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale створив Франко Скальйоне в ательє Bertone. Зовнішність моделі розроблена з урахуванням низького лобового опору.
Кузов авто можна знайти на перших екземплярах 101 Tipo 750 Sprint Speciale. Відмінною рисою є алюмінієвий капот, відсутність переднього бампера та тонші задні бампера.
Автомобіль чудово зберігся і виглядає як новий. Двигун та трансмісія працюють справно.
Усередині встановлені ковшеподібні сидіння з низькою спинкою, обшиті чорною шкірою з червоними вставками. Устаткування включає вікна з ручним приводом, чорну панель приладів і дзеркало заднього виду на панелі приладів.
У рух Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale наводить 1,3-літровий рядний чотирициліндровий двигун з двома розподільними валами потужністю 108 к.с. Він працює в парі з чотириступінчастою механічною коробкою перемикання передач.Важливо
Торги за Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale закінчуються за сім днів. Наразі максимальна ставка за лот становить 24 тисячі доларів.
Раніше Фокус писав, що у США на аукціон RM Sotheby's виставили унікальний Packard Twelve Sport Coupe 1934 року.