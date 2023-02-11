Ferrari, McLaren и Corvette: в ОАЭ создали необычные морские суперкары за $40 000 (видео)

В Дубае наладили производство оригинальных катеров-суперкаров. По дизайну они повторяют знаменитые спортивные модели именитых брендов.

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Жители и гости Дубая в последнее время могут часто видеть необычные катера. Своим внешним видом они напоминают эксклюзивные суперкары. Об этом сообщает издание The Sun.

[ + – ] Производство катеров-суперкаров наладили в Дубае

Оригинальные водные суперкары с 2021 года создает компания из ОАЭ Jetcar Dubai, занимающаяся прокатом катеров и водных мотоциклов. Разработал их дизайнер из Египта Карим Амин. Лодки уже предлагают всем желающим за 700 долларов в час и продают за 40 000 долларов.

[ + – ] В салоне также воссоздан стиль суперкаров

Дизайн катеров в точности повторяет знаменитые спортивные модели — Chevrolet Corvette C7 и C8, Ferrari 488 и McLaren Elva. Кузова изготовляют из стеклопластика. Салон также выполнен в духе суперкаров.

[ + – ] Катер McLaren Elva

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С технической точки зрения морские суперкары не отличаются от обычных спортивных катеров. Водометный движитель позволяет им разгоняться примерно до 100 км/ч. Поскольку колеса бутафорские, то лодки не являются амфибиями и не могут передвигаться по суше.

Создатели катеров не собираются останавливаться на достигнутом и вскоре расширят свой ассортимент. В планах — создать морские копии Aston Martin, Bentley и Bugatti.

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