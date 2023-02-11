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Авто

Ferrari, McLaren и Corvette: в ОАЭ создали необычные морские суперкары за $40 000 (видео)

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Фото: скриншот / YouTube | Катер в стиле Chevrolet Corvette C7

В Дубае наладили производство оригинальных катеров-суперкаров. По дизайну они повторяют знаменитые спортивные модели именитых брендов.

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Жители и гости Дубая в последнее время могут часто видеть необычные катера. Своим внешним видом они напоминают эксклюзивные суперкары. Об этом сообщает издание The Sun.

катер шевроле корвет, катер Ferrari, катер феррари, катер суперкар, скоростной катер Fullscreen
Производство катеров-суперкаров наладили в Дубае

Оригинальные водные суперкары с 2021 года создает компания из ОАЭ Jetcar Dubai, занимающаяся прокатом катеров и водных мотоциклов. Разработал их дизайнер из Египта Карим Амин. Лодки уже предлагают всем желающим за 700 долларов в час и продают за 40 000 долларов.

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В салоне также воссоздан стиль суперкаров

Дизайн катеров в точности повторяет знаменитые спортивные модели — Chevrolet Corvette C7 и C8, Ferrari 488 и McLaren Elva. Кузова изготовляют из стеклопластика. Салон также выполнен в духе суперкаров.

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Катер McLaren Elva
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С технической точки зрения морские суперкары не отличаются от обычных спортивных катеров. Водометный движитель позволяет им разгоняться примерно до 100 км/ч. Поскольку колеса бутафорские, то лодки не являются амфибиями и не могут передвигаться по суше.

Создатели катеров не собираются останавливаться на достигнутом и вскоре расширят свой ассортимент. В планах — создать морские копии Aston Martin, Bentley и Bugatti.

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