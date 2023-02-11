Ferrari, McLaren та Corvette: в ОАЕ створили незвичайні морські суперкари за $40 000 (відео)

У Дубаї налагодили виробництво оригінальних катерів-суперкарів. За дизайном вони повторюють відомі спортивні моделі відомих брендів.

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Жителі та гості Дубая останнім часом можуть часто бачити незвичайні катери. Своїм зовнішнім виглядом вони нагадують ексклюзивні суперкари. Про це повідомляє видання The Sun.

[ + – ] Виробництво катерів-суперкарів налагодили у Дубаї

Оригінальні водні суперкари з 2021 року створює компанія з ОАЕ Jetcar Dubai, яка займається прокатом катерів та водних мотоциклів. Розробив їх дизайнер із Єгипту Карім Амін. Човни вже пропонують усім охочим за 700 доларів на годину та продають за 40 000 доларів.

[ + – ] У салоні також відтворено стиль суперкарів

Дизайн катерів точно повторює знамениті спортивні моделі — Chevrolet Corvette C7 і C8, Ferrari 488 і McLaren Elva. Кузови виготовляють зі склопластику. Салон також виконаний у дусі суперкарів.

[ + – ] Катер McLaren Elva

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З технічного погляду морські суперкари не відрізняються від звичайних спортивних катерів. Водометний рушій дозволяє їм розганятися приблизно до 100 км/год. Оскільки колеса бутафорські, то човни не є амфібіями і не можуть пересуватися суходолом.

Творці катерів не мають наміру зупинятися на досягнутому і незабаром розширять свій асортимент. У планах створити морські копії Aston Martin, Bentley і Bugatti.

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