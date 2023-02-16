Самый дешевый электромобиль в Европе доступен по цене от 700 евро (фото)
Двухместный электромобиль Elaris Pio достигает всего 2,81 м в длину. Он способен развить 105 км/ч и обладает запасом хода в 255 км.
На европейском рынке появился бюджетный электромобиль Elaris Pio. Миниатюрное городское авто является дешевой альтернативой Smart. Он новинке рассказало издание Bild.
Новый Elaris Pio (ранее модель называлась Zhidou D2) — детище китайской компании Jiangsu Jintan Changdanghu. Не так давно она помогла немецкой сети супермаркетов Lidl создать их собственный электрокар. Именно в Германии дебютировал и Pio.
Электрокар Elaris Pio – компактный трехдверный хэтчбек длиной всего 2810 мм. У него простой дизайн с большим углом наклона лобового стекла, каплевидными фарами и широкой решеткой радиатора.
Салон является двухместным, а также получил цифровую панель приборов и 8,3-дюймовый тачскрин. Комплектация Elaris Pio включает кондиционер, камеру заднего вида и ABS.
Китайский электрокар оснащен 49-сильным мотором и батареей емкостью 27 кВтч. Он разгоняется до 105 км/ч, а запас хода составляет 255 км.
Цена Elaris Pio в Европе стартует с 15 469 евро. Однако в Германии, например, авто не продают, а сдают в лизинг на 2 года. Предоплата составляет 4500 евро, но ее полностью компенсирует государство субсидией на электромобили.
То есть, за лизинг нужно вносить только ежемесячный платеж — 29 евро для юридических лиц и 78 евро — для физических. За два года получится 696 и 1872 евро, соответственно. Единственное условие — пробег не должен превышать 10 000 км в год, иначе придется доплачивать.
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