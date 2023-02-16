В Украине появятся автошколы для людей с инвалидностью

Сперва автошколы смогут обслуживать около 300 человек в год. В будущем проект планируют расширить, чтобы сделать его более доступным.

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МВД Украины совместно с партнерами в рамках общегосударственной инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров" создадут автошколы для людей с инвалидностью. Об этом рассказали на сайте госструктуры.

Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко презентовала проект автошкол для людей с инвалидностью. На встрече присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская.

[ + – ] Автошколы будут созданы в рамках общегосударственной инициативы первой леди "Без барьеров" Фото: МВД Украины

В МВД предлагают создать учебные заведения по приобретению навыков вождения и получению водительских прав в составе смешанных инклюзивных групп. Павличенко поделилась, что клиенты будут проходить несколько этапов подготовки: медико-социальная экспертная комиссия, получение медицинской справки, обучение в автошколе, сдача теоретического экзамена в ТСЦ, практическая подготовка и экзамен.

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Сперва в таких автошколах смогут учиться около 300 человек с инвалидностью в год. Со временем платформу планируют расширить, чтобы сделать ее доступной для всех желающих.

[ + – ] Павличенко рассказала, что проект в будущем будет значительно расширен Фото: МВД Украины

"Я благодарю руководителей и коллективов Национальной академии внутренних дел, Львовского государственного университета внутренних дел, ХНУВД, Днепропетровского государственного университета внутренних дел, Донецкого государственного университета внутренних дел и Главного сервисного центра МВД за активную лидерскую позицию в создании безбарьерной среды", — сказала Павличенко.

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