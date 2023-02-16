В Україні з'являться автошколи для людей з інвалідністю

Спочатку автошколи зможуть обслуговувати приблизно 300 осіб на рік. У майбутньому проєкт планують розширити, щоб зробити його доступнішим.

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МВС України спільно з партнерами у межах загальнодержавної ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар'єрів" створять автошколи для людей з інвалідністю. Про це повідомили на сайті держструктури.

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко презентувала проєкт автошкіл для людей з інвалідністю. На зустрічі були присутні прем'єр-міністр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

[ + – ] Автошколи буде створено в межах загальнодержавної ініціативи першої леді "Без бар'єрів" Фото: мвд Украiни

В МВС пропонують створити навчальні заклади з набуття навичок водіння та отримання прав водія у складі змішаних інклюзивних груп. Павліченко поділилася, що клієнти проходитимуть кілька етапів підготовки: медико-соціальна експертна комісія, отримання медичної довідки, навчання в автошколі, складання теоретичного іспиту в ТСЦ, практична підготовка та іспит.

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Спершу в таких автошколах зможуть навчатися приблизно 300 людей з інвалідністю на рік. Згодом платформу планують розширити, щоб зробити її доступною для всіх охочих.

[ + – ] Павліченко розповіла, що проєкт у майбутньому буде значно розширено Фото: мвд Украiни

"Я дякую керівникам і колективам Національної академії внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ, ХНУВС, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Донецького державного університету внутрішніх справ та Головного сервісного центру МВС за активну лідерську позицію у створенні безбар'єрного середовища", — сказала Павліченко.

Раніше Фокус писав, що забрати евакуйоване авто зі штрафмайданчика у Києві тепер стало легше.