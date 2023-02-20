Кроссовер Honda CR-V получил заряженную 800-сильную версию (фото)

Подразделение Honda Performance Development готовит трековый кроссовер Honda CR-V, который оснастят гибридной силовой установкой на 800 л.с. От стандартной модели останутся только оптика и эмблемы.

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Honda готовит трековый болид на базе кроссовера CR-V. Автомобиль будет построен в единственном экземпляре. Об этом рассказали на сайте MotorTrend.

Подготовкой трекового кроссовера CR-V занимается подразделение Honda Performance Development. Ранее они создали гоночные варианты Honda Civic Si и Type R, а также суперкар NSX.

Пока в Honda опубликовали серию снимков, на которых изображен сильно модернизированный кроссовер. Он получит новый кузовной обвес, который будет изготовлен из легкого углеволокна.

[ + – ] Большую часть кузова Honda CR-V HPD изготовят из карбона Фото: Honda

Многие элементы кузова и силовой установки Honda CR-V были заменены. Трековый кроссовер лишь незначительно напоминает стандартную модель.

[ + – ] Honda CR-V HPD оснастят легкими колесными дисками с центральной гайкой Фото: Honda

Honda CR-V HPD станет гибридным трековым болидом мощностью около 800 л.с. Вероятнее всего, стандартный двигатель заменят и дополнят несколькими электромоторами.

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Напомним, что базовая модель Honda CR-V оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 190 л.с. и крутящим моментом 243 Нм. Он работает в паре с бесступенчатой коробкой переключения передач.

Ранее Фокус писал, что тюнеры из американской компании Unplugged Performance создали трековый болид на базе электромобиля Tesla Model 3.