Кросовер Honda CR-V отримав заряджену 800-сильну версію (фото)

Підрозділ Honda Performance Development готує трековий кросовер Honda CR-V, який оснастять гібридною силовою установкою на 800 к.с. Від стандартної моделі залишаться лише оптика та емблеми.

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Honda готує трековий болід на базі кросовера CR-V. Автомобіль буде збудовано в єдиному екземплярі. Про це повідомили на сайті MotorTrend.

Підготовкою трекового кросовера CR-V займається підрозділ Honda Performance Development. Раніше вони створили гоночні варіанти Honda Civic Si та Type R, а також суперкар NSX.

Поки що в Honda опублікували серію знімків, на яких зображено сильно модернізований кросовер. Він отримає новий кузовний обвіс, який буде виготовлений з легкого вуглеволокна.

[ + – ] Більшу частину кузова Honda CR-V HPD виготовлять із карбону. Фото: Honda

Багато елементів кузова та силової установки Honda CR-V було замінено. Трековий кросовер лише трохи нагадує стандартну модель.

[ + – ] Honda CR-V HPD оснастять легкими колісними дисками із центральною гайкою Фото: Honda

Honda CR-V HPD стане гібридним трековим болідом потужністю близько 800 к.с. Найімовірніше, стандартний двигун замінять та доповнять кількома електродвигунами.

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Нагадаємо, що базова модель Honda CR-V оснащується 1,5-літровим двигуном потужністю 190 к. с. і крутним моментом 243 Нм. Він працює у парі з безступінчастою коробкою перемикання передач.

Раніше Фокус писав, що тюнери із американської компанії Unplugged Performance створили трековий болід на базі електромобіля Tesla Model 3.