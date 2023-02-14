Дешевий брат Accord: Honda розробляє новий сімейний седан (фото)

Нова Honda Inspire приваблює динамічним профілем і агресивним дизайном передньої частини. Седан дебютує в бензиновій версії, а потім з'явиться й гібрид.

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Опубліковано перші фото Honda Inspire сьомого покоління. Великий седан D-класу офіційно презентують у квітні на автошоу в Шанхаї. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Седан Honda Inspire відомий із 1989 року, і раніше в північноамериканських країнах його продавали як Acura TL. Модель побудована на базі Honda Accord, а оскільки нещодавно з'явився новий Accord, то тепер настав час для зміни поколінь Inspire.

[ + – ] На кришці багажника встановлений спойлер Фото: carscoops.com

Нова Honda Inspire 2023 схожа на Accord у профіль — в авто такий же похилий дах. Водночас передня частина здається агресивнішою завдяки широкій решітці радіатора та масивному бамперу. А ось ззаду Inspire елегантніший, ніж Accord — у нього тоненькі фари і спойлер на кришці багажника.

Розміри Honda Inspire 2023:

Довжина — 4979 мм

Ширина — 1862 мм

Висота — 1449 мм

Колісна база — 2830 мм

[ + – ] Салон Inspire повторюватиме інтер'єр Honda Accord Фото: Honda

Салон Honda Inspire ще не показали, але очікується, що він повторюватиме інтер'єр Accord. Це означає, що всередині переважатимуть горизонтальні лінії, а віртуальна панель приладів стане стандартною.

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Седан Honda Inspire зі старту запропонують зі знайомою за іншими моделями марки турбочетвіркою об'ємом 1,5 л і потужністю 192 к.с. Пізніше також має з'явитися 204-сильний гібрид.

Виробництво Honda Inspire налагодять у Китаї. До речі, там же (поряд із США) випускають і Accord. Стартова ціна Inspire становитиме близько 27 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda відродила знамениту модель Integra. Хетчбек також отримав 1,5-літровий турбомотор.