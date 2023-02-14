Дешевый брат Accord: Honda разрабатывает новый семейный седан (фото)

Новая Honda Inspire привлекает динамичным профилем и агрессивным дизайном передней части. Седан дебютирует в бензиновой версии, а позже появится и гибрид.

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Опубликованы первые фото Honda Inspire седьмого поколения. Большой седан D-класса официально презентуют в апреле на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Седан Honda Inspire известен с 1989 года и ранее в североамериканских странах продавался как Acura TL. Модель построена на базе Honda Accord, а поскольку недавно появился новый Accord, то теперь пришло время для смены поколений у Inspire.

[ + – ] На крышке багажника установлен спойлер Фото: carscoops.com

Новая Honda Inspire 2023 схожа с Accord в профиль – у авто такая же покатая крыша. В то же время, передняя часть выглядит агрессивнее благодаря широкой решетке радиатора и массивному бамперу. А вот сзади Inspire элегантнее, чем Accord – у него тоненькие фары и спойлер на крышке багажника.

Размеры Honda Inspire 2023:

Длина – 4979 мм

Ширина – 1862 мм

Высота – 1449 мм

Колесная база – 2830 мм

[ + – ] Салон Inspire будет повторять интерьер Honda Accord Фото: Honda

Салон Honda Inspire еще не показали, но ожидается, что он будет повторять интерьер Accord. Это значит, что внутри будут преобладать горизонтальные линии, а виртуальная панель приборов станет стандартной.

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Седан Honda Inspire со старта предложат со знакомой по другим моделям марки турбочетверкой объемом 1,5 л и мощностью 192 л. с. Позже также должен появиться 204-сильный гибрид.

Производство Honda Inspire наладят в Китае. К слову, там же (наряду с США) выпускают и Accord. Стартовая цена Inspire составит около 27 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Honda возродила знаменитую модель Integra. Хэтчбек также получил 1,5-литровый турбомотор.