В автомобилях Hyundai появятся светодиодные мониторы на решетке радиатора (видео)

Технология позволит обезопасить дорожное движение. Дисплеи будут подавать другим водителям и пешеходам различные знаки, которые будут показывать намерения владельца авто.

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Hyundai работают над созданием светодиодного дисплея, который будет помещен внутрь решетки радиатора будущих моделей бренда. Об этом рассказали на сайте The Drive.

В интернете раскрыли информацию о том, что Hyundai хочет оснастить свои новые автомобили полноцветным светодиодным матричным дисплеем, предназначенным для использования на передней решетке радиатора. Технология поможет подавать различные сигналы другим участникам движения.

Hyundai не будут использовать дисплеи с высоким разрешением, которые используются для информационно-развлекательных систем. Из-за дороговизны вместо них на решетке радиатора разместят сетку светодиодов, расположенных по схеме 71 на 32. Меньшие блоки дисплеев можно соединить вместе, чтобы увеличить зону покрытия.

Hyundai уже демонстрировали похожую технологию для своих авто. В коротком ролике компания демонстрировала ее возможности.

Пока неизвестно, как именно будет использована технология. Также в Hyundai не раскрыли информацию о том, какой автомобиль получит ее первым.

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Вероятнее всего, дисплеи на решетке радиатора появятся не раньше 2024 года. Пока в Hyundai работают над доработкой технологии.

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