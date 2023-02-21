В автомобілях Hyundai з'являться світлодіодні монітори на решітці радіатора (відео)

Технологія дозволить убезпечити дорожній рух. Дисплеї будуть подавати іншим водіям та пішоходам різні знаки, які показуватимуть наміри власника авто.

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Hyundai працюють над створенням світлодіодного дисплея, який буде поміщений усередину решітки радіатора майбутніх моделей бренду. Про це розповіли на сайті The Drive.

В інтернеті розкрили інформацію про те, що Hyundai хоче оснастити свої нові автомобілі повнокольоровим світлодіодним матричним дисплеєм, призначеним для використання на передній решітці радіатора. Технологія допоможе подавати різні сигнали іншим учасникам руху.

Hyundai не використовуватимуть дисплеї з високою роздільною здатністю, які використовуються для інформаційно-розважальних систем. Через високу вартість замість них на решітці радіатора розмістять сітку світлодіодів, розташованих за схемою 71 на 32. Менші блоки дисплеїв можна з'єднати разом, щоб збільшити зону покриття.

Hyundai вже демонстрували схожу технологію для своїх авто. У короткому ролику компанія демонструвала її можливості.

Поки що невідомо, як саме буде використано технологію. Також у Hyundai не розкрили інформацію про те, який автомобіль отримає її першим.

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Найімовірніше, дисплеї на решітці радіатора з'являться не раніше 2024 року. Поки що в Hyundai працюють над доопрацюванням технології.

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