В Украине планируют изменить правила лизинга автомобилей: первые подробности

Представители лизингового рынка и руководства Главного сервисного центра МВД обсудили ряд вопросов, которые могут сделать условия лизинга в Украине более справедливыми. Нововведения еще требуют некоторых доработок.

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В Украине могут изменить правила лизинга транспортных средств. Этот вопрос обсудили на онлайн-встрече представителей лизингового рынка и руководства Главного сервисного центра МВД. Об этом сообщили на сайте ведомства.

На рабочей встрече представители рассмотрели вопросы по регулированию отношений между лизингодателями, лизингополучателями и сервисными центрами МВД. Была обсуждена возможность назначения надлежащих пользователей для автомобилей, которые предоставляются в пользование по договорам финансового лизинга.

Сейчас вопросом внесения в реестр транспортных средств сведений о надлежащем пользователе автомобиля, предоставляемого в лизинг, занимаются сервисные центры МВД. Для этого процесса нужно физическое присутствие обеих сторон.

Эксперты отметили, что в нынешних условиях собственник и пользователь часто находятся в разных местах, а ответственность за нарушение ПДД лизингополучателем ложится на владельца авто – лизингодателя. Из-за этого могут происходить определенные разногласия.

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Теперь планируется внести изменение, которое позволит одному юридическому лицу назначать надлежащим пользователем другое юридическое лицо. Так он сможет управлять надлежащими пользователями всего автопарка лизингодателя.

Ранее Фокус писал, что за 2022 год в Украину импортировали 412,9 тысячи автомобилей общей таможенной стоимостью около $3 млрд.