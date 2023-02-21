В Україні планують змінити правила лізингу автомобілів: перші подробиці

Представники лізингового ринку та керівництва Головного сервісного центру МВС обговорили низку питань, які можуть зробити умови лізингу в Україні справедливішими. Нововведення ще потребують деяких доробок.

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В Україні можуть змінити правила лізингу транспортних засобів. Це питання обговорили на онлайн-зустрічі представників лізингового ринку та керівництва Головного сервісного центру МВС. Про це повідомили на сайті відомства.

На робочій зустрічі представники розглянули питання щодо регулювання відносин між лізингодавцями, лізингоодержувачами та сервісними центрами МВС. Було обговорено можливість призначення належних користувачів для автомобілів, що надаються в користування за договорами фінансового лізингу.

Наразі питанням внесення до реєстру транспортних засобів відомостей про належного користувача автомобіля, що надається у лізинг, займаються сервісні центри МВС. Для цього процесу потрібна фізична присутність обох сторін.

Експерти зазначили, що за нинішніх умов власник і користувач часто перебувають у різних місцях, а відповідальність за порушення правил дорожнього руху лізингоодержувачем лягає на власника авто — лізингодавця. Через це можуть відбуватися певні розбіжності.

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Тепер планується внести зміну, яка дозволить одній юридичній особі призначати належним користувачем іншу юридичну особу. Так вона зможе керувати належними користувачами всього автопарку лізингодавця.

Раніше Фокус писав, що за 2022 рік в Україну імпортували 412,9 тисячі автомобілів загальною митною вартістю близько $3 млрд.