Британцы представили безумный трековый суперкар, допущенный для дорог (фото)

Суперкар способен разгоняться до сотни всего за 2,5 секунды. Он подготовлен для езды по гоночному треку, но его можно использовать и на дорогах общего пользования.

Related video

В Британии представили новый трековый автомобиль с открытым верхом и кузовом из углеволокна. Модель Spartan разрешена для использования на дорогах. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Разработка Spartan заняла более десяти лет. Суперкар спроектировали в Австралии, после чего доставили в Великобританию.

Кузов суперкара изготовлен из карбона, что позволило снизить вес конструкции до менее чем 200 кг. Общая масса автомобиля составляет 670 кг.

Spartan построен на трубчатой стальной пространственной раме, которая превосходит правила безопасности FIA. Подвеска использует двойные поперечные рычаги и управляется предварительно программируемыми полуактивными амортизаторами TracTive.

[ + – ] Кузов Spartan изготовлен из легкого карбона Фото: SPARTAN MOTOR COMPANY

Суперкар оснащается 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем Honda K24 мощностью 275 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой секвентальной или механической коробкой переключения передач.

Spartan способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 249 км/ч. Инженерам также удалось добиться прижимной силы почти в 470 кг при максимальной скорости.

Все автомобили будут оснащены ковшеобразными сиденьями Tillett из углеродного волокна и шеститочечными ремнями безопасности. На выбор доступны несколько вариантов тормозов, лучшими из которых являются карбоно-керамические.

Передняя подвеска имеет возможность регулирования высоты, чтобы проезжать невысокие препятствия. Заднее антикрыло можно регулировать вручную, чтобы регулировать прижимную силу.

[ + – ] В интерьере есть только все самое необходимое для поездок по гоночному треку Фото: SPARTAN MOTOR COMPANY

Водительское место, в том числе педальный блок и рулевую колонку, можно переместить в любую сторону примерно за 30 минут. Поэтому автомобиль можно использовать в любой стране, независимо от стороны движения.

Важно

В Британии представили экстремальный суперкар для гоночного трека (фото)

Начальная цена Spartan составляет 152 200 долларов. Всего будет выпущено 300 таких суперкаров.

Ранее Фокус рассказал, что Lamborghini выпустили уникальную версию своего трекового суперкара Huracan STO, которая получила название Time Chaser_111100.