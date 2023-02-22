Британці представили шалений трековий суперкар, допущений для доріг (фото)

Суперкар здатний розганятися до сотні всього за 2,5 секунди. Він підготовлений для їзди гоночним треком, але його можна використовувати і на дорогах загального користування.

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У Британії представили новий трековий автомобіль з відкритим верхом та кузовом із вуглеволокна. Модель Spartan дозволяється використовувати на дорогах. Про це повідомили на сайті Autocar.

Розробка Spartan зайняла понад десять років. Суперкар спроєктували в Австралії, після чого доставили до Великобританії.

Кузов суперкара виготовлений з карбону, що дозволило знизити вагу конструкції до 200 кг. Загальна маса автомобіля складає 670 кг.

Spartan побудований на трубчастій сталевій просторовій рамі, яка перевершує правила безпеки FIA. Підвіска використовує подвійні поперечні важелі і управляється попередньо програмованими напівактивними амортизаторами TracTive.

[ + – ] Кузов Spartan виготовлений з легкого карбону Фото: SPARTAN MOTOR COMPANY

Суперкар оснащується 2,4-літровим чотирициліндровим двигуном Honda K24 потужністю 275 к.с. Він працює в парі із шестиступінчастою секвентальною або механічною коробкою перемикання передач.

Spartan здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,5 секунди, а максимальна швидкість становить 249 км/год. Інженерам також вдалося досягти притискної сили майже 470 кг при максимальній швидкості.

Всі автомобілі будуть оснащені ковшеподібними сидіннями Tillett із вуглецевого волокна та шеститочковими ременями безпеки. На вибір доступні кілька варіантів гальм, найкращими з яких є карбоно-керамічні.

Передня підвіска має можливість регулювання висоти, щоб проїжджати невисокі перешкоди. Заднє антикрило можна регулювати вручну, щоб регулювати притискну силу.

[ + – ] В інтер'єрі є лише все необхідне для поїздок гоночним треком Фото: SPARTAN MOTOR COMPANY

Місце водія, зокрема педальний блок і рульову колонку, можна перемістити в будь-який бік приблизно за 30 хвилин. Тому автомобіль можна використовувати у будь-якій країні, незалежно від сторони руху.

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Початкова ціна Spartan складає 152 200 доларів. Усього буде випущено 300 таких суперкарів.

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