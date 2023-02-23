На продажу выставили скромный внедорожник британского принца Филиппа (фото)

Летом 2022 года Land Rover Defender 110 County ушел с молотка за 53 262 доллара. Теперь его владелец снова выставил внедорожник на торги.

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На аукцион Silverstone Auctions выставили внедорожник Land Rover Defender 110 County, который принадлежал покойному принцу Филиппу. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Британская королевская семья имеет давние отношения с Land Rover. Именно эти внедорожники часто выбирают для поездок на охоту. В 2001 году королева Елизавета II и вовсе вручила бренду премию за предпринимательство и за выдающийся вклад в международную торговлю.

Герцог Эдинбургский часто водил автомобили Land Rover. Одним из них была модель Defender 110 County 2010 года выпуска, которая выставлена на аукцион.

[ + – ] Land Rover Defender 110 County выставили на аукцион менее чем через год после покупки Фото: Silverstone Auctions

Летом 2022 года внедорожник ушел с молотка за 53 262 доллара. Теперь же автомобиль снова выставили на продажу.

Этот Land Rover Defender 110 County был изготовлен на заказ. Бренд учел все личные пожелания принца Филиппа.

[ + – ] Land Rover Defender 110 County изготовлен по индивидуальному заказу Фото: Silverstone Auctions

Внедорожник отличается особым цветом кузова Keswick Green, черной отделкой интерьера, электрическими передними стеклоподъемниками, подогревом сидений, кондиционером и чехлами на сиденья Land Rover. Он имеет отличное состояние, а пробег составляет всего 25 143 км.

[ + – ] Внедорожник часто использовался для поездок на охоту Фото: Silverstone Auctions

Land Rover Defender 110 оснащен 2,4-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 122 л.с. и крутящим моментом 360 Нм. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Ориентировочная цена внедорожника составляет от 60 525 до 84 735 долларов. Торги за него пройдут уже 25 февраля.

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Другие автомобили королевской семьи на аукционе

Land Rover Defender 110 County не стал единственным автомобилем, принадлежавшим королевской семье на этом аукционе. Помимо него есть еще два интересных авто.

Одним из таких лотов является армейский внедорожник Ford GPW 1942 года выпуска. Он перевозил короля Георга VI и генерала Карла А. Спаатца, который был командующим стратегическими военно-воздушными силами в Европе во время визит в RAF Chelveston в 1942 году.

[ + – ] Ford GPW Jeep использовался во Вторую мировую войну Фото: Silverstone Auctions

Также есть современный седан Bentley Mulsanne 2013 года выпуска, который входил в парк официальных автомобилей британской королевской семьи. Он представляет собой специальную версию модели, выпущенную по специальному заказу.

[ + – ] Bentley Mulsanne являлся одним из автомобилей королевской семьи Фото: Silverstone Auctions

Ранее Фокус писал, что в Великобритании на аукцион выставили универсал Jaguar X-Type 2009 года, на котором ездила королева Елизавета ІІ.