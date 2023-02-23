На продаж виставили скромний позашляховик британського принца Філіпа (фото)

Улітку 2022 року Land Rover Defender 110 County пішов із молотка за 53 262 долари. Наразі його власник знову виставив позашляховик на торги.

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На аукціон Silverstone Auctions виставили позашляховик Land Rover Defender 110 County, який належав покійному принцу Філіпу. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного будинку.

Британська королівська родина має давні стосунки з Land Rover. Саме ці позашляховики часто обирають для поїздок на полювання. У 2001 році королева Єлизавета II взагалі вручила бренду премію за підприємництво та за видатний внесок у міжнародну торгівлю.

Герцог Единбурзький часто керував автомобілями Land Rover. Одним із них була модель Defender 110 County 2010 випуску, яка виставлена на аукціон.

[ + – ] Land Rover Defender 110 County виставили на аукціон менш ніж через рік після покупки Фото: Silverstone Auctions

Влітку 2022 року позашляховик пішов із молотка за 53 262 долари. Тепер автомобіль знову виставили на продаж.

Цей Land Rover Defender 110 County був зроблений на замовлення. Бренд врахував усі особисті побажання принца Філіпа.

[ + – ] Land Rover Defender 110 County виготовлений за індивідуальним замовленням Фото: Silverstone Auctions

Позашляховик відрізняється особливим кольором кузова Keswick Green, чорною обробкою інтер'єру, передніми електричними склопідйомниками, підігрівом сидінь, кондиціонером і чохлами на сидіння Land Rover. Він має відмінний стан, а пробіг складає всього 25 143 км.

[ + – ] Позашляховик часто використовувався для поїздок на полювання Фото: Silverstone Auctions

Land Rover Defender 110 оснащений 2,4-літровим рядним чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 122 к. с. і крутним моментом 360 Нм. Він працює в парі із шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Орієнтовна ціна позашляховика становить від 60 525 до 84 735 доларів. Торги за нього відбудуться вже 25 лютого.

Важливо

На аукціон виставлено рідкісний і нестандартний позашляховик королеви Єлизавети ІІ (фото)

Інші автомобілі королівської родини на аукціоні

Land Rover Defender 110 County не став єдиним автомобілем, який належав королівській родині на цьому аукціоні. Крім нього є ще два цікаві авто.

Одним із таких лотів є армійський позашляховик Ford GPW 1942 року випуску. Він перевозив короля Георга VI та генерала Карла А. Спаатца, який був командувачем стратегічних військово-повітряних сил у Європі під час візиту до RAF Chelveston у 1942 році.

[ + – ] Ford GPW Jeep використовувався у Другу світову війну Фото: Silverstone Auctions

Також є сучасний седан Bentley Mulsanne 2013 року випуску, який входив до парку офіційних автомобілів британської королівської родини. Він є спеціальною версією моделі, випущеною за спеціальним замовленням.

[ + – ] Bentley Mulsanne був одним з автомобілів королівської родини Фото: Silverstone Auctions

Раніше Фокус писав, що у Великій Британії на аукціон виставили універсал Jaguar X-Type 2009 року, на якому їздила королева Єлизавета ІІ.