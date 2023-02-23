В России собираются разрешить ремонт авто с использованием б/у запчастей

Российские депутаты пожаловались, что из-за санкций многие автомобили в стране могут остаться без запчастей. Для исправления ситуации требуется ввести ряд законов.

Related video

В России хотят создать индустрию массового восстановления и использования б/у автозапчастей. Из-за санкций производство новых деталей сильно затруднено. Об этом рассказали на портале "Известия".

Депутаты подчеркнули, что из-за экономических санкций многие автомобили в стране могут остаться без запчастей. Именно поэтому россияне хотят заняться восстановлением секонд-хенда. В Госдуме отметили, что многие зарубежные страны практикуют восстановление и использование подержанных автокомпонентов.

Депутаты в РФ также предлагают принять закон о порядке утилизации автомобилей с повторным использованием запчастей. При этом национальных и иностранных автопроизводителей на территории РФ обяжут заниматься восстановлением комплектующих.

Важно

Санкции в действии: россияне пересаживаются на подержанные автомобили вместо новых

Всем производителям авто придется раскрывать сервисную и техническую документацию по автомобилям. Помимо этого в России хотят создать центр, который будет объединять восстановителей б/у запчастей.

Похожую инициативу депутаты предлагали около года назад. Тем не менее тогда она не была утверждена.

Ранее Фокус сообщал, что в России массово избавляются от автомобилей премиум-класса.