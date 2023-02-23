В Росії збираються дозволити ремонт авто з використанням вживаних запчастин

Російські депутати поскаржилися, що через санкції багато автомобілів у країні можуть залишитися без запчастин. Для виправлення ситуації потрібно запровадити низку законів.

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У Росії хочуть створити індустрію масового відновлення та використання вживаних автозапчастин. Через санкції виробництво нових деталей дуже ускладнене. Про це розповіли на порталі "Известия".

Депутати наголосили, що через економічні санкції багато автомобілів у країні можуть залишитися без запчастин. Саме тому росіяни хочуть зайнятися відновленням секонд-хенду. У Держдумі зазначили, що багато зарубіжних країн практикують відновлення та використання автокомпонентів.

Депутати в РФ також пропонують ухвалити закон про порядок утилізації автомобілів з повторним використанням запчастин. При цьому національних та іноземних автовиробників на території РФ зобов'яжуть займатися відновленням комплектуючих.

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Санкції у дії: росіяни пересідають на вживані автомобілі замість нових

Усім виробникам авто доведеться розкривати сервісну і технічну документацію щодо автомобілів. Крім цього в Росії хочуть створити центр, який буде об'єднувати відновників уживаних запчастин.

Схожу ініціативу депутати пропонували близько року тому. Проте тоді її не було затверджено.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії масово позбавляються автомобілів преміум-класу.