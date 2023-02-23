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Авто

Какой тип привода выбирают украинцы при покупке авто — исследование

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Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Автополигон Кузницы | Переднеприводные автомобили предпочитают многие украинские водители

Предпочтения водителей отличаются в зависимости от регионов. Также большую роль играет возраст авто и его цена.

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Некоторые водители выбирают автомобили исходя из его привода. Эксперты проанализировали украинский авторынок и рассказали, авто с каким типом привода популярнее всего. Об этом рассказали на сайте Института исследований авторынка.

Каждый из трех основных типов привода авто имеет свои преимущества и недостатки. Были определены предпочтения среди украинцев во время продажи подержанных авто в интернете.

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Из каких стран украинцы импортировали больше всего автомобилей в 2022 году

Какой тип привода популярнее всего в Украине

Volkswagen Golf Fullscreen
Переднеприводные авто заняли самую большую долю на рынке
Фото: Volkswagen

В январе 2022 года большинство объявлений о продаже автомобилей указывало на то, что у них был передний привод. Они составили 85,5% от общего количества. Полноприводные автомобили составляли 9,9%, и только 4,6% автомобилей имели задний привод. В феврале доля переднеприводных автомобилей достигла максимума (85,8%), а заднеприводных – минимума (4,4%).

Изменения на авторынке Украины начались с мая 2022 года, когда вступил в силу закон о "нулевой" растаможке, позволяющий ввозить подержанные автомобили без пошлины. За этот период в страну поступило более 200 тысяч таких авто. Начал сокращаться процент переднеприводных автомобилей, а увеличивались доли полноприводных и заднеприводных легковушек.

За последние три месяца продажи автомобилей с передним приводом уменьшались, тогда как продажи заднеприводных и полноприводных — увеличивались. Это отражается в максимальных показателях доли заднеприводных и полноприводных автомобилей за последние 12 месяцев – 14,8% и 15,1% соответственно.

Средний возраст автомобилей зависит от типа привода, и старейшими оказались заднеприводные автомобили. По оценкам экспертов, это связано с ростом количества объявлений о продаже подержанных советских авто. В январе 2022 года средний возраст заднеприводных автомобилей составил 21,4 года, а в январе 2023 этот показатель уже достиг 27,2 года.

Самыми "молодыми" оказались полноприводные авто. Их средний возраст был стабильным в течение первой половины 2022 года, а затем в ноябре и в январе достиг максимального показателя: 13,3 года.

Средняя стоимость автомобилей с разными типами привода:

В начале 2022 года средняя стоимость заднеприводных и переднеприводных автомобилей была 5 600 и 5 500 долларов соответственно. Авто с полным приводом стоили около 15 750 долларов. В январе 2023 года их цена составила 12 614 долларов.

В январе 2023 года также снизилась средняя стоимость авто с передним приводом (4 900 долларов). Заднеприводные авто в среднем стоят 1 800 долларов.

Автомобили с каким типом привода выбирают в регионах:

Переднеприводные автомобили предпочитают жители Запорожской (88,2%), Херсонской (88,2%) и Черниговской областей (87%). Авто с задним приводом чаще всего выбирают в Черновицкой (9,4%), Одесской (9,1%) и Николаевской (9%) областях. Самую большую долю полноприводные модели имеют в Киеве и Киевской области (17,3%), а также в Одесской (14,1%) и Львовской (13,8%) областях.

ТОП-15 самых популярных переднеприводных авто в продаже:

Volkswagen Passat Fullscreen
Volkswagen Passat стал лидером среди переднеприводных авто в Украине
Фото: Volkswagen
  1. Volkswagen Passat
  2. Volkswagen Golf
  3. Skoda Octavia
  4. ВАЗ 2109/21099
  5. Daewoo Lanos
  6. Renault Megane
  7. Opel Astra
  8. Ford Focus
  9. Skoda Fabia
  10. Opel Vectra
  11. Chevrolet Aveo
  12. Audi A6
  13. Toyota Camry
  14. Audi A4
  15. Mazda 6

ТОП-15 самых популярных заднеприводных авто в продаже:

BMW 5 Series Fullscreen
BMW 5 Series остается самым популярным заднеприводным автомобилем в Украине
Фото: BMW
  1. BMW 5 Series
  2. BMW 3 Series
  3. Mercedes-Benz E-Class
  4. ВАЗ 2106
  5. ВАЗ 2107
  6. ВАЗ 2101
  7. Mercedes-Benz C-Class
  8. Mercedes-Benz Vito
  9. Mercedes-Benz Sprinter
  10. Opel Omega
  11. ВАЗ 2105
  12. ВАЗ 2104
  13. Mercedes-Benz S-Class
  14. BMW 7 Series
  15. ВАЗ 2103

ТОП-15 самых популярных полноприводных авто в продаже:

Mitsubishi Outlander Fullscreen
Кроссовер Mitsubishi Outlander отлично продается в Украине
Фото: пресс-служба/Mitsubishi
  1. Mitsubishi Outlander
  2. Audi Q7
  3. Honda CR-V
  4. Hyundai Tucson
  5. BMW 5 Series
  6. Subaru Forester
  7. Nissan X-Trail
  8. BMW 3 Series
  9. Mercedes-Benz S-Class
  10. Subaru Outback
  11. Subaru Legacy
  12. Mercedes-Benz E-Class
  13. Lexus LX
  14. Toyota Highlander
  15. Land Rover Range Rover Sport

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко выросли продажи дорогих автомобилей премиум-класса.