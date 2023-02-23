Какой тип привода выбирают украинцы при покупке авто — исследование
Предпочтения водителей отличаются в зависимости от регионов. Также большую роль играет возраст авто и его цена.
Некоторые водители выбирают автомобили исходя из его привода. Эксперты проанализировали украинский авторынок и рассказали, авто с каким типом привода популярнее всего. Об этом рассказали на сайте Института исследований авторынка.
Каждый из трех основных типов привода авто имеет свои преимущества и недостатки. Были определены предпочтения среди украинцев во время продажи подержанных авто в интернете.Важно
Какой тип привода популярнее всего в Украине
В январе 2022 года большинство объявлений о продаже автомобилей указывало на то, что у них был передний привод. Они составили 85,5% от общего количества. Полноприводные автомобили составляли 9,9%, и только 4,6% автомобилей имели задний привод. В феврале доля переднеприводных автомобилей достигла максимума (85,8%), а заднеприводных – минимума (4,4%).
Изменения на авторынке Украины начались с мая 2022 года, когда вступил в силу закон о "нулевой" растаможке, позволяющий ввозить подержанные автомобили без пошлины. За этот период в страну поступило более 200 тысяч таких авто. Начал сокращаться процент переднеприводных автомобилей, а увеличивались доли полноприводных и заднеприводных легковушек.
За последние три месяца продажи автомобилей с передним приводом уменьшались, тогда как продажи заднеприводных и полноприводных — увеличивались. Это отражается в максимальных показателях доли заднеприводных и полноприводных автомобилей за последние 12 месяцев – 14,8% и 15,1% соответственно.
Средний возраст автомобилей зависит от типа привода, и старейшими оказались заднеприводные автомобили. По оценкам экспертов, это связано с ростом количества объявлений о продаже подержанных советских авто. В январе 2022 года средний возраст заднеприводных автомобилей составил 21,4 года, а в январе 2023 этот показатель уже достиг 27,2 года.
Самыми "молодыми" оказались полноприводные авто. Их средний возраст был стабильным в течение первой половины 2022 года, а затем в ноябре и в январе достиг максимального показателя: 13,3 года.
Средняя стоимость автомобилей с разными типами привода:
В начале 2022 года средняя стоимость заднеприводных и переднеприводных автомобилей была 5 600 и 5 500 долларов соответственно. Авто с полным приводом стоили около 15 750 долларов. В январе 2023 года их цена составила 12 614 долларов.
В январе 2023 года также снизилась средняя стоимость авто с передним приводом (4 900 долларов). Заднеприводные авто в среднем стоят 1 800 долларов.
Автомобили с каким типом привода выбирают в регионах:
Переднеприводные автомобили предпочитают жители Запорожской (88,2%), Херсонской (88,2%) и Черниговской областей (87%). Авто с задним приводом чаще всего выбирают в Черновицкой (9,4%), Одесской (9,1%) и Николаевской (9%) областях. Самую большую долю полноприводные модели имеют в Киеве и Киевской области (17,3%), а также в Одесской (14,1%) и Львовской (13,8%) областях.
ТОП-15 самых популярных переднеприводных авто в продаже:
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Golf
- Skoda Octavia
- ВАЗ 2109/21099
- Daewoo Lanos
- Renault Megane
- Opel Astra
- Ford Focus
- Skoda Fabia
- Opel Vectra
- Chevrolet Aveo
- Audi A6
- Toyota Camry
- Audi A4
- Mazda 6
ТОП-15 самых популярных заднеприводных авто в продаже:
- BMW 5 Series
- BMW 3 Series
- Mercedes-Benz E-Class
- ВАЗ 2106
- ВАЗ 2107
- ВАЗ 2101
- Mercedes-Benz C-Class
- Mercedes-Benz Vito
- Mercedes-Benz Sprinter
- Opel Omega
- ВАЗ 2105
- ВАЗ 2104
- Mercedes-Benz S-Class
- BMW 7 Series
- ВАЗ 2103
ТОП-15 самых популярных полноприводных авто в продаже:
- Mitsubishi Outlander
- Audi Q7
- Honda CR-V
- Hyundai Tucson
- BMW 5 Series
- Subaru Forester
- Nissan X-Trail
- BMW 3 Series
- Mercedes-Benz S-Class
- Subaru Outback
- Subaru Legacy
- Mercedes-Benz E-Class
- Lexus LX
- Toyota Highlander
- Land Rover Range Rover Sport
Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко выросли продажи дорогих автомобилей премиум-класса.