Какой тип привода выбирают украинцы при покупке авто — исследование

Предпочтения водителей отличаются в зависимости от регионов. Также большую роль играет возраст авто и его цена.

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Некоторые водители выбирают автомобили исходя из его привода. Эксперты проанализировали украинский авторынок и рассказали, авто с каким типом привода популярнее всего. Об этом рассказали на сайте Института исследований авторынка.

Каждый из трех основных типов привода авто имеет свои преимущества и недостатки. Были определены предпочтения среди украинцев во время продажи подержанных авто в интернете.

Важно

Из каких стран украинцы импортировали больше всего автомобилей в 2022 году

Какой тип привода популярнее всего в Украине

[ + – ] Переднеприводные авто заняли самую большую долю на рынке Фото: Volkswagen

В январе 2022 года большинство объявлений о продаже автомобилей указывало на то, что у них был передний привод. Они составили 85,5% от общего количества. Полноприводные автомобили составляли 9,9%, и только 4,6% автомобилей имели задний привод. В феврале доля переднеприводных автомобилей достигла максимума (85,8%), а заднеприводных – минимума (4,4%).

Изменения на авторынке Украины начались с мая 2022 года, когда вступил в силу закон о "нулевой" растаможке, позволяющий ввозить подержанные автомобили без пошлины. За этот период в страну поступило более 200 тысяч таких авто. Начал сокращаться процент переднеприводных автомобилей, а увеличивались доли полноприводных и заднеприводных легковушек.

За последние три месяца продажи автомобилей с передним приводом уменьшались, тогда как продажи заднеприводных и полноприводных — увеличивались. Это отражается в максимальных показателях доли заднеприводных и полноприводных автомобилей за последние 12 месяцев – 14,8% и 15,1% соответственно.

Средний возраст автомобилей зависит от типа привода, и старейшими оказались заднеприводные автомобили. По оценкам экспертов, это связано с ростом количества объявлений о продаже подержанных советских авто. В январе 2022 года средний возраст заднеприводных автомобилей составил 21,4 года, а в январе 2023 этот показатель уже достиг 27,2 года.

Самыми "молодыми" оказались полноприводные авто. Их средний возраст был стабильным в течение первой половины 2022 года, а затем в ноябре и в январе достиг максимального показателя: 13,3 года.

Средняя стоимость автомобилей с разными типами привода:

В начале 2022 года средняя стоимость заднеприводных и переднеприводных автомобилей была 5 600 и 5 500 долларов соответственно. Авто с полным приводом стоили около 15 750 долларов. В январе 2023 года их цена составила 12 614 долларов.

В январе 2023 года также снизилась средняя стоимость авто с передним приводом (4 900 долларов). Заднеприводные авто в среднем стоят 1 800 долларов.

Автомобили с каким типом привода выбирают в регионах:

Переднеприводные автомобили предпочитают жители Запорожской (88,2%), Херсонской (88,2%) и Черниговской областей (87%). Авто с задним приводом чаще всего выбирают в Черновицкой (9,4%), Одесской (9,1%) и Николаевской (9%) областях. Самую большую долю полноприводные модели имеют в Киеве и Киевской области (17,3%), а также в Одесской (14,1%) и Львовской (13,8%) областях.

ТОП-15 самых популярных переднеприводных авто в продаже:

[ + – ] Volkswagen Passat стал лидером среди переднеприводных авто в Украине Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat Volkswagen Golf Skoda Octavia ВАЗ 2109/21099 Daewoo Lanos Renault Megane Opel Astra Ford Focus Skoda Fabia Opel Vectra Chevrolet Aveo Audi A6 Toyota Camry Audi A4 Mazda 6

ТОП-15 самых популярных заднеприводных авто в продаже:

[ + – ] BMW 5 Series остается самым популярным заднеприводным автомобилем в Украине Фото: BMW

BMW 5 Series BMW 3 Series Mercedes-Benz E-Class ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 ВАЗ 2101 Mercedes-Benz C-Class Mercedes-Benz Vito Mercedes-Benz Sprinter Opel Omega ВАЗ 2105 ВАЗ 2104 Mercedes-Benz S-Class BMW 7 Series ВАЗ 2103

ТОП-15 самых популярных полноприводных авто в продаже:

[ + – ] Кроссовер Mitsubishi Outlander отлично продается в Украине Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Mitsubishi Outlander Audi Q7 Honda CR-V Hyundai Tucson BMW 5 Series Subaru Forester Nissan X-Trail BMW 3 Series Mercedes-Benz S-Class Subaru Outback Subaru Legacy Mercedes-Benz E-Class Lexus LX Toyota Highlander Land Rover Range Rover Sport

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко выросли продажи дорогих автомобилей премиум-класса.