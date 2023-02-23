Який тип приводу обирають українці під час купівлі авто - дослідження

Уподобання водіїв відрізняються залежно від регіонів. Також велику роль відіграє вік авто та його ціна.

Related video

Деякі водії обирають автомобілі з огляду на його привід. Експерти проаналізували український авторинок і розповіли, авто з яким типом приводу найпопулярніші. Про це розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.

Кожен із трьох основних типів приводу авто має свої переваги та недоліки. Було визначено переваги серед українців під час продажу авто в інтернеті.

Важливо

З яких країн українці імпортували найбільше автомобілів у 2022 році

Який тип приводу найпопулярніший в Україні

[ + – ] Передньопривідні авто зайняли найбільшу частку на ринку Фото: Volkswagen

У січні 2022 року більшість оголошень про продаж автомобілів вказували на те, що вони мали передній привід. Вони становили 85,5% від загальної кількості. Повнопривідні автомобілі становили 9,9%, і лише 4,6% автомобілів мали задній привід. У лютому частка передньопривідних автомобілів досягла максимуму (85,8%), а задньопривідних – мінімуму (4,4%).

Зміни на авторинку України почалися з травня 2022 року, коли набрав чинності закон про "нульове" розмитнення, що дозволяє ввозити старі автомобілі без мита. За цей період до країни надійшло понад 200 тисяч таких авто. Почав скорочуватися відсоток передньопривідних автомобілів, а збільшувалися частки повнопривідних та задньопривідних легковиків.

За останні три місяці продаж автомобілів з переднім приводом зменшувався, тоді як продаж задньопривідних і повнопривідних — збільшувався. Це відображається у максимальних показниках частки задньопривідних та повнопривідних автомобілів за останні 12 місяців – 14,8% та 15,1% відповідно.

Середній вік автомобілів залежить від типу приводу, і найстарішими виявилися задньопривідні автомобілі. За оцінками експертів, це пов'язано із зростанням кількості оголошень про продаж уживаних радянських авто. У січні 2022 року середній вік задньопривідних автомобілів становив 21,4 року, а в січні 2023 року цей показник уже досяг 27,2 року.

Наймолодшими виявилися повнопривідні авто. Їхній середній вік був стабільним протягом першої половини 2022 року, а потім у листопаді та в січні досяг максимального показника: 13,3 року.

Середня вартість автомобілів з різними типами приводу:

На початку 2022 року середня вартість задньопривідних та передньопривідних автомобілів була 5600 і 5500 доларів відповідно. Авто з повним приводом коштували близько 15 750 доларів. У січні 2023 року їхня ціна склала 12 614 доларів.

У січні 2023 року також знизилася середня вартість авто з переднім приводом (4900 доларів). Задньопривідні авто у середньому коштують 1800 доларів.

Автомобілі з яким типом приводу вибирають у регіонах:

Передньопривідним авто віддають перевагу мешканці Запорізької (88,2%), Херсонської (88,2%) та Чернігівської областей (87%). Авто із заднім приводом найчастіше обирають у Чернівецькій (9,4%), Одеській (9,1%) та Миколаївській (9%) областях. Найбільшу частку повнопривідних моделей мають у Києві та Київській області (17,3%), а також в Одеській (14,1%) та Львівській (13,8%) областях.

ТОП 15 найпопулярніших передньопривідних авто у продажу:

[ + – ] Volkswagen Passat став лідером серед передньопривідних авто в Україні Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat Volkswagen Golf Skoda Octavia ВАЗ 2109/21099 Daewoo Lanos Renault Megane Opel Astra Ford Focus Skoda Fabia Opel Vectra Chevrolet Aveo Audi A6 Toyota Camry Audi A4 Mazda 6

ТОП 15 найпопулярніших задньопривідних авто у продажу:

[ + – ] BMW 5 Series залишається найпопулярнішим задньопривідним автомобілем в Україні Фото: BMW

BMW 5 Series BMW 3 Series Mercedes-Benz E-Class ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 ВАЗ 2101 Mercedes-Benz C-Class Mercedes-Benz Vito Mercedes-Benz Sprinter Opel Omega ВАЗ 2105 ВАЗ 2104 Mercedes-Benz S-Class BMW 7 Series ВАЗ 2103

ТОП 15 найпопулярніших повнопривідних авто у продажу:

[ + – ] Кросовер Mitsubishi Outlander продається в Україні. Фото: прес-служба/Mitsubishi

Mitsubishi Outlander Audi Q7 Honda CR-V Hyundai Tucson BMW 5 Series Subaru Forester Nissan X-Trail BMW 3 Series Mercedes-Benz S-Class Subaru Outback Subaru Legacy Mercedes-Benz E-Class Lexus LX Toyota Highlander Land Rover Range Rover Sport

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко зросли продажі дорогих автомобілів преміум-класу.