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Авто

Який тип приводу обирають українці під час купівлі авто - дослідження

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Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Автополигон Кузницы | Передньопривідним автомобілям надають перевагу багато українських водіїв

Уподобання водіїв відрізняються залежно від регіонів. Також велику роль відіграє вік авто та його ціна.

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Деякі водії обирають автомобілі з огляду на його привід. Експерти проаналізували український авторинок і розповіли, авто з яким типом приводу найпопулярніші. Про це розповіли на сайті Інституту досліджень авторинку.

Кожен із трьох основних типів приводу авто має свої переваги та недоліки. Було визначено переваги серед українців під час продажу авто в інтернеті.

Важливо
З яких країн українці імпортували найбільше автомобілів у 2022 році
З яких країн українці імпортували найбільше автомобілів у 2022 році

Який тип приводу найпопулярніший в Україні

Volkswagen Golf Fullscreen
Передньопривідні авто зайняли найбільшу частку на ринку
Фото: Volkswagen

У січні 2022 року більшість оголошень про продаж автомобілів вказували на те, що вони мали передній привід. Вони становили 85,5% від загальної кількості. Повнопривідні автомобілі становили 9,9%, і лише 4,6% автомобілів мали задній привід. У лютому частка передньопривідних автомобілів досягла максимуму (85,8%), а задньопривідних – мінімуму (4,4%).

Зміни на авторинку України почалися з травня 2022 року, коли набрав чинності закон про "нульове" розмитнення, що дозволяє ввозити старі автомобілі без мита. За цей період до країни надійшло понад 200 тисяч таких авто. Почав скорочуватися відсоток передньопривідних автомобілів, а збільшувалися частки повнопривідних та задньопривідних легковиків.

За останні три місяці продаж автомобілів з переднім приводом зменшувався, тоді як продаж задньопривідних і повнопривідних — збільшувався. Це відображається у максимальних показниках частки задньопривідних та повнопривідних автомобілів за останні 12 місяців – 14,8% та 15,1% відповідно.

Середній вік автомобілів залежить від типу приводу, і найстарішими виявилися задньопривідні автомобілі. За оцінками експертів, це пов'язано із зростанням кількості оголошень про продаж уживаних радянських авто. У січні 2022 року середній вік задньопривідних автомобілів становив 21,4 року, а в січні 2023 року цей показник уже досяг 27,2 року.

Наймолодшими виявилися повнопривідні авто. Їхній середній вік був стабільним протягом першої половини 2022 року, а потім у листопаді та в січні досяг максимального показника: 13,3 року.

Середня вартість автомобілів з різними типами приводу:

На початку 2022 року середня вартість задньопривідних та передньопривідних автомобілів була 5600 і 5500 доларів відповідно. Авто з повним приводом коштували близько 15 750 доларів. У січні 2023 року їхня ціна склала 12 614 доларів.

У січні 2023 року також знизилася середня вартість авто з переднім приводом (4900 доларів). Задньопривідні авто у середньому коштують 1800 доларів.

Автомобілі з яким типом приводу вибирають у регіонах:

Передньопривідним авто віддають перевагу мешканці Запорізької (88,2%), Херсонської (88,2%) та Чернігівської областей (87%). Авто із заднім приводом найчастіше обирають у Чернівецькій (9,4%), Одеській (9,1%) та Миколаївській (9%) областях. Найбільшу частку повнопривідних моделей мають у Києві та Київській області (17,3%), а також в Одеській (14,1%) та Львівській (13,8%) областях.

ТОП 15 найпопулярніших передньопривідних авто у продажу:

Volkswagen Passat Fullscreen
Volkswagen Passat став лідером серед передньопривідних авто в Україні
Фото: Volkswagen
  1. Volkswagen Passat
  2. Volkswagen Golf
  3. Skoda Octavia
  4. ВАЗ 2109/21099
  5. Daewoo Lanos
  6. Renault Megane
  7. Opel Astra
  8. Ford Focus
  9. Skoda Fabia
  10. Opel Vectra
  11. Chevrolet Aveo
  12. Audi A6
  13. Toyota Camry
  14. Audi A4
  15. Mazda 6

ТОП 15 найпопулярніших задньопривідних авто у продажу:

BMW 5 Series Fullscreen
BMW 5 Series залишається найпопулярнішим задньопривідним автомобілем в Україні
Фото: BMW
  1. BMW 5 Series
  2. BMW 3 Series
  3. Mercedes-Benz E-Class
  4. ВАЗ 2106
  5. ВАЗ 2107
  6. ВАЗ 2101
  7. Mercedes-Benz C-Class
  8. Mercedes-Benz Vito
  9. Mercedes-Benz Sprinter
  10. Opel Omega
  11. ВАЗ 2105
  12. ВАЗ 2104
  13. Mercedes-Benz S-Class
  14. BMW 7 Series
  15. ВАЗ 2103

ТОП 15 найпопулярніших повнопривідних авто у продажу:

Mitsubishi Outlander Fullscreen
Кросовер Mitsubishi Outlander продається в Україні.
Фото: прес-служба/Mitsubishi
  1. Mitsubishi Outlander
  2. Audi Q7
  3. Honda CR-V
  4. Hyundai Tucson
  5. BMW 5 Series
  6. Subaru Forester
  7. Nissan X-Trail
  8. BMW 3 Series
  9. Mercedes-Benz S-Class
  10. Subaru Outback
  11. Subaru Legacy
  12. Mercedes-Benz E-Class
  13. Lexus LX
  14. Toyota Highlander
  15. Land Rover Range Rover Sport

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко зросли продажі дорогих автомобілів преміум-класу.