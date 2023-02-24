На продажу выставили раритетное 72-летнее купе Jaguar (фото)

Автомобиль имеет небольшой пробег и отлично сохранился. Купе оснастили ремнями безопасности и другим дополнительным оборудованием.

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На аукцион Bring a Trailer выставили раритетное купе Jaguar XK120 Fixed Head Coupe 1951 года выпуска. Подробности об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Jaguar XK120 окрашен в темно-бордовый цвет. Он дополнительно оборудован передними фарами Lucas и передними дисковыми тормозами.

[ + – ] Автомобиль получил множество дополнительного оборудования Фото: Bring a Trailer

Автомобиль прошел косметический и механический ремонт в 2002 году. Перед продажей его обслужили и заменили все жидкости.

В соответствии с сертификатом Jaguar Heritage Trust, купе изначально было окрашено в бронзовый цвет. Позже автомобиль перекрасили.

[ + – ] Изначально этот Jaguar XK120 Fixed Head был окрашен в бронзовый цвет Фото: Bring a Trailer

Интерьер имеет темно-коричневый цвет и выполнен из кожи и дерева. На авто установили выдвижной лоток для хранения вещей и ремни безопасности для обоих пассажиров.

[ + – ] Интерьер выполнен из кожи и дерева Фото: Bring a Trailer

Внутри также есть спидометр с отметкой до 140 миль в час и тахометр с обратной разверткой, а также амперметр и датчики давления масла, температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. Одометр показывает пробег 25 750 км.

Под капотом установлен 3,4-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 182 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Торги за автомобиль заканчиваются через четыре дня. Максимальная ставка за лот сейчас составляет 30 тысяч долларов.

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