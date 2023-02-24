На продажу выставили раритетное 72-летнее купе Jaguar (фото)
Автомобиль имеет небольшой пробег и отлично сохранился. Купе оснастили ремнями безопасности и другим дополнительным оборудованием.
На аукцион Bring a Trailer выставили раритетное купе Jaguar XK120 Fixed Head Coupe 1951 года выпуска. Подробности об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома.
Этот Jaguar XK120 окрашен в темно-бордовый цвет. Он дополнительно оборудован передними фарами Lucas и передними дисковыми тормозами.
Автомобиль прошел косметический и механический ремонт в 2002 году. Перед продажей его обслужили и заменили все жидкости.
В соответствии с сертификатом Jaguar Heritage Trust, купе изначально было окрашено в бронзовый цвет. Позже автомобиль перекрасили.
Интерьер имеет темно-коричневый цвет и выполнен из кожи и дерева. На авто установили выдвижной лоток для хранения вещей и ремни безопасности для обоих пассажиров.
Внутри также есть спидометр с отметкой до 140 миль в час и тахометр с обратной разверткой, а также амперметр и датчики давления масла, температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. Одометр показывает пробег 25 750 км.
Под капотом установлен 3,4-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 182 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.Важно
Торги за автомобиль заканчиваются через четыре дня. Максимальная ставка за лот сейчас составляет 30 тысяч долларов.
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