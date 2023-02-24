На продаж виставили раритетне 72-річне купе Jaguar (фото)

Автомобіль має невеликий пробіг і чудово зберігся. Купе оснастили ременями безпеки й іншим додатковим обладнанням.

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На аукціон Bring a Trailer виставили раритетне купе Jaguar XK120 Fixed Head Coupe 1951 випуску. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей Jaguar XK120 пофарбований у темно-бордовий колір. Він додатково обладнаний передніми фарами Lucas і передніми дисковими гальмами.

[ + – ] Автомобіль отримав безліч додаткового обладнання Фото: Bring a Trailer

Автомобіль пройшов косметичний і механічний ремонт у 2002 році. Перед продажем його обслужили та замінили всі рідини.

Відповідно до сертифіката Jaguar Heritage Trust, купе спочатку було пофарбоване в бронзовий колір. Пізніше автомобіль перефарбували.

[ + – ] Спочатку цей Jaguar XK120 Fixed Head був пофарбований у бронзовий колір Фото: Bring a Trailer

Інтер'єр має темно-коричневий колір і виконаний зі шкіри й дерева. На авто встановили висувний лоток для зберігання речей і ремені безпеки для обох пасажирів.

[ + – ] Інтер'єр виконаний зі шкіри й дерева Фото: Bring a Trailer

Усередині також є спідометр із відміткою до 140 миль на годину й тахометр зі зворотним розгорненням, а також амперметр і датчики тиску мастила, температури охолоджувальної рідини та рівня палива. Одометр показує пробіг 25 750 км.

Під капотом встановлений 3,4-літровий рядний шестициліндровий двигун потужністю 182 к.с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

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Торги за автомобіль закінчуються за чотири дні. Максимальна ставка за лот зараз складає 30 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що на аукціон виставили позашляховик Land Rover Defender 110 County, який належав покійному принцу Філіпу.