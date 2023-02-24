General Motors изобрели сенсорный экран с возможностью самоочистки

Новая технология может появиться в будущих автомобилях концерна General Motors. Она позволит держать сенсорные дисплеи в чистоте.

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General Motors придумали технологию, которая позволит сенсорным дисплеями самостоятельно очищаться от отпечатков пальцев. Об этом рассказали на сайте Car and Driver.

В Ведомство по патентам и товарным знакам США обнаружили патент революционного сенсорного экрана от General Motors. Система использует фотокаталитическое покрытие и фиолетовый свет для удаления остатков масла, отпечатков пальцев и других загрязнений дисплея.

В патенте отмечено, что сенсорные экраны со светодиодной матрицей излучают видимый красный, зеленый и синий свет. Фиолетовый свет в предлагаемом блоке самоочистки представляет собой невидимый четвертый светодиод, который реагирует на фотокатализатор в прозрачном покрытии вместе с влагой воздуха, очищая поверхность стекла.

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Технологию можно включить вручную или автоматически в зависимости от количества солнечного света или при других обстоятельствах. Это особенно полезно, учитывая то, что General Motors постепенно увеличивают размеры дисплеев в своих автомобилях.

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